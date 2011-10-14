خودرو صفر رشوه مرد مواد فروش به ماموران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد "محمود مالمیر" در تشریح این خبر بیان داشت : در راستای طرح امنیت محله محور چندی پیش ماموران گشت کلانتری هنگام گشتزنی در محدوده استحفاظی به راننده خودروی سواری که کنار ایستگاه تاکسی ها ایستاده بود و با مشاهده ماموران متواری شد مشکوک شدند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران بلافاصله برای بررسی موضوع به تعقیب خودروی سواری پرداختند که در یک تعقیب و گریز کوتاه موفق شدند خودرو را در میدان "شهید رحمانی" متوقف و متهم را دستگیر کنند.

سرگرد مالمیر ادامه داد: در بازرسی از خودرو متهمان که "مهدی" نام داشت، یک کیف دستی که مقدار قابل توجه ای شیشه در آن جاسازی شده بود کشف شد.

وی در ادامه اظهار داشت : متهم برای فرار از دست قانون به ماموران وظیفه شناس کلانتری پیشنهاد یک خودروی صفر را داد که ماموران با رد رشوه متهمان را به همراه اموال مکشوفه به کلانتری انتقال دادند.

مالمیر گفت:در بازجویی از راننده خودرو او عنوان کرد که مواد مخدر را جهت توزیع خریداری کردم، در تحقیقات مشخص شد که متهم سابقه دار است و چندین مرتبه به علت توزیع مواد مخدر به زندان رفته است.

سرگرد مالمیر در خاتمه گفت : ماموران متهمان را بعد از تکمیل پرونده به همراه اموال مکشوفه به پایگاه پنجم مبارزه با مواد مخدر انتقال دادند.