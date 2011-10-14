به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در کنفرانس خبری قبل از بازی تیم های فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان که شامگاه پنجشنبه در باشگاه صبای قم برگزار شد، اظهار داشت: کسب سه پیروزی و یک تساوی و مهمتر از آن، گل نخوردن در خانه انگیزه و روحیه بسیار خوبی به تیم ما داده است تا انشاأءالله ذوب آهن را نیز در خانه شکست دهیم.



استفاده بهینه از 14 روز تعطیلی لیگ برتر



وی ادامه داد: 14 روز تعطیلی رقابت های لیگ برتر فوتبال برای ما فرصت بسیار مناسبی فراهم کرد تا بتوانیم خوب تمرین کرده و بازیکنان را از نظر آمادگی جسمانی به سطح مطلوبی برسانیم و همچنین نقاط ضعف خود را برای دیدار حساس هفته دهم و ادامه لیگ برتر پوشش دهیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم افزود: من بازی مقابل ذوب آهن را دیداری حساس و البته مشکل می دانم، آنها تیمی سازمان یافته هستند که به تیمی تاکتیک پذیر نیز معروفند، ذوب آهن نایب قهرمان آسیا است ولی سعی می کنیم بهترین بازی خود را مقابل این تیم انجام دهیم.



موفقیت در خانه به بازیکنان ما انگیزه می دهد



وی افزود: هدف ما از این بازی کسب هفتمین پیروزی این فصل و تداوم موفقیت ها در خانه است، ما در خانه سه بار برده ایم و می خواهیم پیروزی دیگری را در این دیدار مقابل ذوب آهن اصفهان کسب کنیم و به همین خاطر با شناخت خوبی نسبت به این تیم گام به زمین مسابقه می گذاریم.



ویسی یاد ور شد: سه بازیکن ما در این دیدار حضور ندارند اما نگرانی خاصی ندارم زیرا سایر نفرات در بهترین شرایط و فرم ممکن حضور دارند و می توانیم در این دیدار تیمی با ترکیب ایده آل را به زمین مسابقه فرستاده و نتیجه بگیریم.



از ذوب آهن نیز به طور کامل شناخت داریم



وی در پاسخ به این سئوال که شناخت شما از ذوب آهن چقدر است، تصریح کرد: معمولا ما برای کسب اطلاعات از حریفان خود، یک هفته قبل به فکر هستیم، همین الان آنالیزورهای تیم ما آماده هستند تا اطلاعات دقیقی از حریف هفته آینده ما آماده کنند، بنابراین از ذوب آهن نیز به طور کامل شناخت داریم.



ویسی تاکید کرد: صبا امسال در تمام بازی های خود هم در خانه و هم در بیرون از خانه فقط برای کسب پیروزی و سه امتیاز بازی می کند و ما می خواهیم از این دیدار خانگی مقابل ذوب آهن اصفهان نیز با کسب برد و سه امتیاز خارج شویم.



حقی را فقط به خاطر رقم بالای قراردادش جذب نکردیم



وی در ادامه با اشاره به بازی داود حقی هافبک فصل پیش صبای قم در ترکیب ذوب آهن و پاسخ به اظهار نظرهای این بازیکن در خصوص جدایی اش از صبای قم، تصریح کرد: رقم قرار داد داود حقی بیش از سقف باشگاه صبا بود و ما به همین خاطر این بازیکن را جذب نکردیم.



تیم ملی با همدلی و وفاق بحرین را برد



سرمربی تیم فوتبال صبای قم در خاتمه به پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل بحرین در انتخابی جام جهانی 2014 نیز اشاره کرد و بیان داشت: هم بازی تیم ملی را دیدم و هم اینکه در تمام تمرینات پیش از بازی حضور داشتم و به نظرم آنها با همدلی و وفاق فوتبال بسیار زیبایی بازی کردند، کیروش مربی بسیار بزرگی است و من خودم چیزهای زیادی از این مربی یاد گرفته ام.