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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

بزرگراه شهید ستاری 2 کیلومتر توسعه یافت

شهردار منطقه 5 گفت: به منظور تقویت و توسعه شبکه بزرگراهی غرب تهران عملیات احداث و توسعه بزرگراه شهید ستاری به طول 2 کیلومتر اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طلوعی با اشاره به این که بزرگراه شهید ستاری از جمله مسیرهای اصلی جنوب به شمال است که از جاده مخصوص تهران - کرج آغاز و تا خیابان میرزابابایی ادامه داشت گفت: عملیات احداث ادامه بزرگراه ستاری از میرزابابایی تا سیمون بولیوار به طول 2 کیلومتر اجرا شد.

به گفته طلوعی با تکمیل این پروژه طول بزرگراه شهید ستاری به 8 کیلومتر رسید و امکان دسترسی دانشجویان به دانشگاه آزاد و مراکز آموزشی این محدوده از این بزرگراه فراهم شد.

طلوعی تصریح کرد: با احداث این مسیر بخشی از حجم این سفرهای آموزشی که در بزرگراه اشرفی اصفهانی انجام می گشت به این بزرگراه منتقل شد که علاوه بر کاهش زمان سفر های شهری موجب روانسازی تردد و کاهش ترافیک در بزرگراه اشرفی اصفهانی نیز می شود.

شهردار منطقه در ادامه از تکمیل و بهره برداری رمپ و لوپ و یوترن های تقاطع غیر هم سطح ستاری - آبشناسان در آینده نزدیک خبر داد و گفت : در حال حاضر مسیر اصلی بزرگراه شهید ستاری و آبشناسان بازگشایی شده و رمپ و لوپ ها نیز از پیشرفت قابل توجهی برخوردار هستند.

وی افزود: همزمان با توسعه بزرگراه ستاری عملیات ایمن سازی بزرگراه با اجرای طرح های ترافیکی در قالب خط کشی، نصب پل عابر پیاده و نصب گارد ریل و...انجام شد.

 

کد مطلب 1432438

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