به گزارش خبرگزاری مهر، "مهار نشده" با موضوع توانمندی هسته‌ای ایران، مستندی به زبان انگلیسی است که جستجوی یک دانشجوی پاکستانی در ایران را روایت می‌کند. وی بعد از ترور دو دانشمند هسته‌ای در نوامبر ۲۰۱۰ درگیر پرونده اتمی ایران شده و وادار به بررسی اتهام ایران در ساخت سلاح اتمی می‌شود.

او در این مسیر با چهره‌های متفاوتی نظیر احمد شیرزاد نماینده جنجالی مجلس ششم، تیری میسان نویسنده رانده شده از فرانسه و مرضیه هاشمی (میلانی فرانکلین) خبرنگار سیاه پوست آمریکایی تبار روبرو می‌شود.

این فیلم جدیدترین ساخته مرکز مستند سفیر به کارگردانی مصطفی رضوانی و تهیه کنندگی محمد حسن پور است که پس از نمایش عمومی و دانشگاهی قرار است به سامانه پخش خانگی منتقل شود.

هفتمین نشست "در قاب رسانه" با حضور مصطفی رضوانی (کارگردان)، محمد حسن پور(تهیه کننده) و جمعی از صاحب نظران رسانه‌ای کشور روز یکشنبه 24 مهرماه ساعت 11 در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر ضمن مراجعه به آدرس اینترنتی Resaneh.farhangsara.ir می‌توانند به نشانی میدان ولیعصر ابتدای بلوار کشاورز جنب پایگاه انتقال خون مراجعه و یا با شماره تلفن: 88800613 تماس حاصل کنند.