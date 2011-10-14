به گزارش خبرگزاری مهر، ته‌وز پس از پشت سر گذاشتن دو جلسه محرومیت، اکنون به صورت انفرادی در من سیتی تمرین می کند. این بازیکن در دیدار با بایرن مونیخ در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا از فرمان "روبرتو مانچینی"، سرمربی تیم منچسترسیتی مبنی بر حضور در میدان خودداری کرد هرچند که بعدتر در مصاحبه با رسانه‌های انگلیسی مدعی شد که در این خصوص سوء‌تفاهم پیش آمده و او چنین قصدی نداشته است.

موضوع سرپیچی ته‌وز از بازی مقابل بایرن پای مسئولان اتحادیه حرفه‌ای بازیکنان انگلستان را هم به میان کشیده و این بازیکن آرژانتینی علاوه بر دو جلسه محرومیت و یک و نیم میلیون یورو جریمه که از سوی من سیتی در خصوص وی اعمال شده، باید در انتظار محرومیت‌های بیشتری هم باشد.

"گوردون تیلور"، رئیس کمیته اجرایی اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای فوتبال انگلستان در گفتگو با ساکرنت اظهار داشت: ما با دو طرف در گفتگو هستیم و باید اطمینان خاطر دهیم که همه چیز به درستی پیگیری می شود. در اینجا شواهد کافی در خصوص این مسئله وجود دارد و تصاویر تلویزیونی هم در اختیار ما قرار دارد.

وی افزود: متاسفانه چشم دنیا به این پرونده است و ما نمی خواهیم پیشداوری صورت پذیرد. اما قوانین این اجازه را به ما می دهد که این بازیکن حتی تا 6 جلسه محروم شود و اتحادیه بازیکنان نیز این موضوع را تایید می کند.

به نظر می رسد مسئولان باشگاه منچسترسیتی مدارک لازم را در اختیار ندارند تا به قرارداد این بازیکن با باشگاه خاتمه دهد.