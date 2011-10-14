سیداحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با این مجموعه شعر گفت: گزیده غزل دهه هشتاد مجموعه غزل‌های نزدیک به 600 غزل‌سرای معاصر است که در فاصله سال‌های 1350 تا 1370 متولد شده‌اند.

وی گفت: برای جمع‌آوری این کتاب با بیش از 1000 شاعر تماس گرفتم که از میان آنها 600 شاعر برای من اثر فرستادند که در این مجموعه گردآوری شده است.

به گفته حسینی در این کتاب بسیاری از غزل‌سرایان معاصر که با اشعار خود توانسته‌اند به نوعی در غزل معاصر ایران جریان‌سازی کنند، معرفی شده است.

حسینی همچنین از انتشار مجموعه شعر دیگری به نام «سیزده پنجاه و نه» خبر داد و گفت: این مجموعه شعر در سه فصل سروده شده و موضوع کلی آن مخالفت با پدیده جنگ است.

وی با بیان اینکه این کتاب همزمان با چهار ترجمه فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی منتشر خواهد شد، گفت: کتاب در سه فصل از زبان شهدا، خانواده شهداو نیز اجتماع امروز دارای شعر است.

حسینی همچنین از انتشار مجموعه «گزیده رباعی معاصر ایران» خبر داد و گفت: این کتاب در سه جلد تدوین خواهد شد که به معرفی رباعی‌سرایان ایرانی از سال 1351 تا 1370 می‌پردازد.

وی ادامه داد: در این کتاب که تالیف دو مجلد آن به پایان رسیده از هر شاعر هشت عنوان اثر معرفی خواهد شد و در آن تمامی رباعی‌سرایان ایرانی در این فاصله زمانی مختلف، معرفی خواهند شد.

به گفته حسینی این مجموعه از سوی موسسه هنر و رسانه اردیبهشت منتشر خواهد شد.

وی همچنین از انتشار اثری به نام «سارائیسم» خبر داد و گفت: «سارائیسم» را باید در واقع اولین مجموعه غزل روایی ایرانی دانست که در آن هر غزل از حیث روایت، استنباطی از غزل قبلی و یا بعدی خود به شمار می‌رود. این به معنی آن است که این غزل‌‌ها که گاه تمی عاشقانه و گاه اجتماعی دارند، از حیث موضوع با اثر قبل و بعد از خود به نوعی ارتباط پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: این 35 غزل از این کتاب را از نیمه بهمن 88 تا پایان مرداد ماه سال 89 سروده‌ام که به زودی از سوی انتشارات فصل پنجم منتشر خواهد شد.

حسینی همچنین از تالیف کتابی با عنوان «چهار، بیست و یک» خبر داد و گفت: این اثر یک شعر بلند با زبان محاوره‌ای است که در 32 بند سروده شده است.

به گفته حسینی این کتاب با ترجمه ایتالیایی اشعار که توسط زویا ابراهیمی انجام گرفته است از سوی نشر شانی در دست انتشار قرار گرفته است.

«چسبی به نام زخم» و «طهران خیابان جمهوری» از آثار منتشر شده این شاعر جوان به شمار می‌آیند.