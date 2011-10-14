اختصاص 20 میلیارد ریال برای تجهیز مدارس آذربایجان غربی به فناوریهای نوین

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای معاونین مناطق 24 گانه آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به ایجاد 600 مدرسه هوشمند تا پایان امسال در سطح استان بر اساس اعلام مدیر آموزش و پرورش آذربایجان غربی، افزود: برای ایجاد شتاب در این حوزه و راه اندازی یک هزار و 500 مدرسه هوشمند 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت به این استان اختصاص می یابد.

وی با اشاره به اینکه مدیران مدارس رکن اصلی در ایجاد نظم و انضباط در آن مدرسه محسوب می شوند، اظهار داشت: با راه اندازی مجتمع های آموزشی در مناطق شهری و روستایی ضمن تکمیل پوشش تحصیلی مناطق مختلف، مدیران مقاطع مختلف به صورت تخصصی نسبت به ارتقای سطح کیفی آموزش، روشهای تدریس و مسائل تربیتی و پرورشی دانش آموزان اقدام می کنند.

وزیر آموزش و پرورش به ضرورت تغییر نگرش نسبت به آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود : نگرشها باید در جهت ارتقای موقعیت این نهاد مقدس و آموزشی تغییر یابد زیرا آموزش و پرورش از جایگاه بسیار بالایی با توجه به ارائه خدمت به بخش بزرگی از جامعه برخوردار است.

حاجی بابایی با مطلوب ارزیابی کردن بحث تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه برای تمامی مقاطع تحصیلی گفت: این زمان فرصت مناسبی برای بازسازی تربیتی و خودسازی در میان دانش آموزان و فرهنگیان است.

وی اظهار داشت: رویکرد ما در تحول بنیادین این است که دانش آموز با مفهومی خواندن دروس در امر یادگیری در آموزش تلاش کند و این مهم با تغییر در کتب درسی در جهت ارتقاء مطالب آن ایجاد می شود.

وزیر آموزش و پرورش به منظور حضور در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا و کلنگزنی پنج مجتمع آموزشی به ارومیه سفر کرده است.