به گزارش خبرگزاری مهر، جان ماکی فیلسوف اخلاق استرالیایی است که دیدگاههای او در اخلاق و به ویژه در فرااخلاق حائز اهمیت هستند.

ماکی معتقد است همه قضاوتهای اخلاقی نادرست است. اعتقاد به این باور ماکی این پرسش را پیش می‌آورد که او خود چگونه در زندگی دست به قضاوتهای اخلاقی می‌زند.

جان ماکی فیلسوفی شک گرا است و اعتقاد دارد فرااخلاق لزوماً نظری درباره ارزشهای عینی اخلاقی ندارد در این صورت ارتباطی میان فرااخلاق و زندگی روزمره وجود ندارد.

پیگ دن در این نشست دیدگاههای ماکی از یک سو و دیدگاهها و ادعاهای روانشناسی درباره اخلاق را از سوی دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس دیدگاههای روانشاختی انسانها به لحاظ ذاتی و درونی دارای انگیزه‌ها و محرکه‌های اخلاقی هستند.

بر این اساس تمام موجوداتی که دارای عقل و خرد هستند از این محرکه درونی برخوردار هستند، این دیدگاه مورد تأکید و دفاع پیگ دن در این نشست است.