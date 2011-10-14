کاهش 2.5 درصدی نرخ بیکاری فصل تابستان نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر پنجشنبه شب در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: نرخ بیکاری در تابستان گذشته 11.1 درصد بوده است.

وی ادامه داد: نرخ بیکاری از جمله مواردی است که باید به صورت فصلی محاسبه شود که در این میان شاهد کاهش نرخ بیکاری در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

رئیس مرکز آمار ایران در خصوص ارائه آمارهای مختلف از جانب برخی از مدیران، تاکید کرد: ارایه آمار و گفتن آن مشکلی نیست اما استناد کردن به اینگونه آمارها با مشکلاتی همراه است زیرا تنها مرکزی که به طور قانونی می تواند آمارهای مستند ارائه کند، مرکز آمار ایران است.

آذر تصریح کرد: باید از آمارهایی استفاده شود که مورد تایید و از مرکز آمار ایران ارائه شده باشد.

وی در خصوص وضعیت نرخ بیکاری در استان فارس نیز گفت: آمارهای ریز فصل تابستان ارایه نشده اما به طور یقین نرخ بیکاری در استان فارس با کاهش چشمگیری مواجه شده است.

رئیس مرکز آمار ایران یادآور شد: بحث بیکاری از جمله موارد بسیار مهمی است که در سرشماری سال 90 مورد توجه است زیرا با ارائه آمار های دقیق دولت می تواند برنامه های خود را برای رساندن نرخ بیکاری به سه درصد انجام دهد.