به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح حوزه های علوم اسلامی دانشگاههای امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی شریف، شهید بهشتی، الزهرا و دانشگاه آزاد شهرری روز گذشته در تالار وزارت کشور با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدیان - رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها برگزار شد.

هدف از برگزاری حوزه های علوم اسلامی در دانشگاههای کشور، تحصیل همزمان دانشجویان علاقمند به این حوزه ها در دانشگاههاست که در قالب 70 واحد درسی به آنان ارائه می شود. برای این منظور 28 مرکز در 21 استان کشور تحت عنوان "حوزه های علوم اسلامی" دانشگاهیان تشکیل شده است.

گذراندن این دروس برای دانشجویان اختیاری است. علاقمندان پس از شرکت در یک آزمون، یک مصاحبه و سپس بر اساس ظرفیت تعیین شده می توانند در این دوره ها شرکت کنند.

مجموعه دروس حوزه علوم اسلامی در قالب 6 ترم درسی برای دانشجویان و در ساعات غیر درسی مثل چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته در دانشگاهها برگزار می شود و مدت زمان دوره اول، سه سال اعلام شده است.

دانشجویانی که تمایل دارند در این دوره شرکت کنند حداقل های دین از جمله دروس کلام، تاریخ اسلام، تدبر در تاریخ و سایر دروس انتخاب شده را می گذرانند که البته بعد از گذراندن این دوره طلبه محسوب نمی شوند.

طبق آماری که به دست آمده است حدود 70 درصد دانشجویانی که در حوزه های علوم اسلامی شرکت می کنند دانشجویان برتر دانشگاهها حتی از نظر علمی هستند.