حماسه آفرینی مردم استان کرمانشاه در استقبال از رهبری بی نظیر بود

نجف میرزا حسینی با حضور در دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر کرمانشاه، سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه را واقعه‌ای بی نظیر و تاریخی عنوان کرد و گفت: حماسه آفرینی بیستم مهرماه مردم استان کرمانشاه در استقبال از رهبری، بی نظیر و تاریخی بود و مردم کرمانشاه افتخار دیگری آفریدند.

شهردار بیستون گفت: مردم کرمانشاه در تمام شهرها و روستاهای استان با شادی و اشتیاق بسیار در مرکز استان گردهم آمدند و سیل جمعیت همانند پروانه گرد شمع رهبری جمع شدند تا به ایران و جهان نشان دهند، مردمانی ولایتمدار، توانمند، عاشق رهبری، امامت و ولایت هستند و به خوبی می دانند که دنیای استکبار و ایادی داخلی آنها مترصد آن هستند تا از کوچک‌ترین خلا حضور مردم در برهه های حساس، حداکثر استفاده را علیه انقلاب، اسلام و ولایت بهره ببرند.

وی افزود: این حضور، نقشه تمام دشمنان را به یاس تبدیل کرد و مردم علاقه روزافزون و گسترده خود را به ولایت و انقلاب اسلامی نشان دادند و این حضور بی‌بدیل، بصیرت ژرف و توان و بلوغ سیاسی مردم استان را به رخ جهانیان کشید.

میرزاحسینی در پایان تصریح کرد: مسئولان و مدیران استان کرمانشاه تا می توانند صادقانه، مخلصانه و بدون هیچ چشمداشتی به این مردم خدمت کنند زیرا همین مردم قدرشناس با تمام وجود در کنار رهبری انقلاب و قدرشناس ولایت بوده و اساسا ولایتمدار هستند.



