واکنش جالب آل خلیفه به سناریوی ترور / اظهارات تامل برانگیز سعود الفیصل

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه که ماموریت جنگ روانی و تبلیغاتی جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را به عهده گرفته است، اظهارات تامل برانگیز وزیر امور خارجه عربستان درباره سناریوی ساختگی ترور را پخش کرد.

سعود الفیصل در حالی که به جای لباس عربی مخصوص خود، کت شلوار به تن کرده بود، مدعی شده است تمام دلایل و مدارک، دست داشتن ایران در توطئه ترور سفیر سعودی را ثابت می کند.

وزیر امور خارجه عربستان در تلاش برای فریب افکار عمومی از موج اعتراضات در کشورش و همچنین مشارکت نظامیان سعودی در سرکوب مردم بی دفاع بحرین ادعا کرد آنچه ایران به صورت پنهانی انجام می دهد، این کشور را به بن بست می رساند.