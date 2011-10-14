واکنش جالب آل خلیفه به سناریوی ترور / اظهارات تامل برانگیز سعود الفیصل

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه که ماموریت جنگ روانی و تبلیغاتی جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را به عهده گرفته است، اظهارات تامل برانگیز وزیر امور خارجه عربستان درباره سناریوی ساختگی ترور را پخش کرد.
سعود الفیصل در حالی که به جای لباس عربی مخصوص خود، کت شلوار به تن کرده بود، مدعی شده است تمام دلایل و مدارک، دست داشتن ایران در توطئه ترور سفیر سعودی را ثابت می کند.
وزیر امور خارجه عربستان در تلاش برای فریب افکار عمومی از موج اعتراضات در کشورش و همچنین مشارکت نظامیان سعودی در سرکوب مردم بی دفاع بحرین ادعا کرد آنچه ایران به صورت پنهانی انجام می دهد، این کشور را به بن بست می رساند.
اما مضحک ترین واکنش به توهم توطئه ایرانی برای ترور سفیر عربستان!، واکنش رژیم بحرین است که در بیانیه ای با حمایت خود از آل سعود به عنوان مهمترین حامی این رژیم در کشتار و سرکوب اعتراضات روزافزون مردم بحرین، از این ادعای بی اساس علیه ایران حمایت کرده است.
رژیم آل خلیفه که همچنان بی طرز بی رحمانه با حمایتهای آل سعود و آمریکا به سرکوب اعتراضات مردم بحرین ادامه می دهد، آورده است : بحرین معتقد است هر گونه تجاوز به عربستان، تجاوز مستقیم به بحرین به شمار می رود و این طرح شکست خورده نشانه ای بر بی احترامی به موازین و قوانین دیپلماتیک است که بر مصونیت سفرا و ممنوع بودن حمله به آنها تاکید می کند.
رئیس جمهوری کره جنوبی هم با همراه شدن با ادعاهای بی اساس آمریکا به زعم خود توطئه ترور ایرانی را محکوم کرد.
خاطر نشان می شود دولت آمریکا که درپی اعتراضات گسترده مردمی در بیش از هزار شهر، اکنون در بدترین وضعیت خود قرار دارد، در تلاش برای گمراه کردن جهانیان از این تحرکات مردمی به جوسازی علیه ایران روی آورد و در اظهار نظری عجیب مدعی دست داشتن تهران در تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن شد.
اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا سه شنبه 19 مهر در یک کنفرانس مطبوعاتی که شبکههای الجزیره و العربیه در اقدامی هماهنگ به پخش مستقیم ادعاهای بی اساس وی علیه ایران پرداختند، مدعی شد واشنگتن تدابیری را برای بازخواست ایران به سبب برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان اتخاذ خواهد کر، نشان داد.
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