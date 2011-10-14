احمدرضا طالبیان پس از کسب نخستین سهمیه المپیک قایقرانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقه‌ام در بخش فینال راحت بود و توانستم با فاصله مدال طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا را از آن خودم کرده و اولین سهمیه المپیک کایاک را هم به دست آورم.

وی با بیان اینکه نمی تواند خوشحالی خود را از این اتفاق توصیف کند، افزود: خوشحالی من از کسب این سهمیه المپیک توام با خستگی بود. من چند سالی است مداوم در اردو هستم و برای حضور در این مسابقات از فروردین ماه مدام در اردو بوده و تمرین راترک نکرده‌ام. در این مدت فشار روانی زیادی روی من بود.

قایقران طلایی ایران خاطرنشان کرد: حریفانم خیلی آماده‌تر از بازی‌های آسیایی گوانگجو بودند و به نظرم کسب مدال در بازی‌های آسیایی راحت‌تر از اینجا بود. شاید این مسئله به این خاطر بود که رقابت‌های آسیایی تهران جنبه انتخابی المپیک را داشت. در کنار آن به نظرم مسابقه در آب‌های شرق آسیا به خاطر شرایط آب و هوایی بهتر از ایران هست و می توان رکوردهای بهتری درآن ثبت کرد.

وی ادامه داد: اگر بتوانم مدال طلای ماده 500 متر کایاک را هم بگیرم از خودم راضی می شوم. هرچند که به صورت تخصصی در ماده هزار متر کارکرده و تمرین خاصی در 500 متر نداشتم اما به نظرم شرایط کسب مدال طلا در این ماده را هم دارم.

طالبیان در پاسخ به این سوال که "چه امکاناتی برای حضور در المپیک لندن می خواهد"، هم گفت: تنها می خواهم مرا برای تمرینات حمایت کنند. ازنظر مربی مشکلی ندارم اما تمرینات خوبی در این مدت نداشتم. زمستان سال گذشته خیلی بد تمرین کردم و چند برنامه تمرینی‌ام بر هم خورد.

وی با بیان اینکه دراین مدت با حمایت خودش تمرین کرده است، تصریح کرد: در این مدت هزینه همراهی روانشناس، تغذیه و فیزیوتراپ را خودم پرداخت کرده‌ام وامیدوارم فدراسیون تا زمان المپیک در این خصوص از من حمایت کند.

دارنده نشان طلای مسابقات قهرمانی قایقرانی آسیا در مورد پیش بینی‌اش از نتایج بازی‌های المپیک هم گفت: زدن رکورد سه دقیقه نتیجه تمرین چهار ساله‌ام بود. اگر همین روند را دنبال کنم می توانم در المپیک لندن فینالیست شوم.

وی در مورد اینکه "چه برنامه‌های تدارکاتی را تا المپیک لندن پیش رو دارد"، گفت: همه چیز برای کسب نتیجه مسابقه تدارکاتی نیست و معتقدم تمرین خوب مهم‌تر است. شاید تمرین در خارج از کشور به خاطر حضور قایقرانان مطرح خوب هم باشد اما اگر در ایران تنوع تمرینی بیشتر و کمپ‌های مختلفی باشد، ترجیح می دهم اینجا تمرین کنم. من هفت ماه است به ناچار در دریاچه آزادی تهران تمرین می کنم و اجبارا باید این شرایط را تحمل کنم.

قایقران ملی پوش کشورمان خاطرنشان کرد: قرار است چند روز آینده در مسابقات ماراتن قهرمانی جهان در سنگاپور شرکت کنم. هنوز نمی دانم با این شرایط می توانم به این مسابقات بروم یا نه.

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا وانتخابی المپیک لندن از 21 تا 24 مهرماه در تهران برگزار می شود.