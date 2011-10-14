تیم دوئلین بانوان ایران برای اولین بار به مدال برنز جهان دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات روز پایانی رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان و در بخش تالو بانوان تیم دوئلین ایران موفق به کسب مدال برنز شد.

در این بخش تیم بانوان با ترکیب میترا عباسی و محبوبه کریمی و با ثبت امتیاز 52/9 موفق به کسب مدال برنز شد. بالاتر از تیم دوئلین بانوان ایران تیم‌های سنگاپور و مالزی به نشان‌های طلا و نقره دست یافتند.

ووشوی ایران در بخش تالو بانوان تاکنون در مسابقات جهانی موفق به کسب مدال نشده بود و این برای اولین بار است که بانوان کشورمان در مسابقات جهانی صاحب مدال می شوند.

پیش از این تیم ایران سه مدال طلا در ساندای بانوان (مریم هاشمی، ملیحه فضلی و شهربانو منصوریان) و یک نشان برنز در همین بخش (الهه منصوریان) و یک مدال نقره در تالوی مردان (فرشاد عربی) و یک نشان برنز در بخش ساندای مردان (جواد آقایی) کسب کرده بود.

یازدهمین دوره رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان که از روز دوشنبه در آنکارای ترکیه آغاز شده است، عصر امروز جمعه به پایان می رسد.