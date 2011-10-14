راه آهن شیراز به اصفهان تکمیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین شب پنجشنبه در شورای اداری استان فارس یادآور شد: دولت بیش از 30 میلیارد تومان هزینه کرده و حدود سه هفته است این خط تکمیل شد و ایستگاه شیراز نیز یکی از بهترین ایستگاه های کشور است.

وی اتفاقات قبلی در خصوص خط آهن شیراز را دلیل عدم عجله برای افتتاح رسمی اعلام کرد و افزود: با توجه به اتفاقات قبلی در خصوص این خط آهن تلاش کردیم تمامی مشکلات برطرف شود و پس از اینکه مردم با خیالی راحت از این خط استفاده کرده اند آن را افتتاح می کنیم.

استاندار فارس تاکید کرد: تلاشهای فراوان و زحمات زیادی کشیده شد و به طور یقین افتتاح رسمی را خواهیم داشت ولی این بار بلعکس عمل کرده ایم اول خدمات رسانی به مردم انجام می شود و سپس افتتاح خواهیم کرد.

صادق عابدین در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی از قول هایی که کاندیداهای مجلس و مدیران به مردم می دهند، تصریح کرد: مردم به قول هایی که به آنها داده می شود حساب می کنند و چنانچه نتوانید قول های خود را اجرایی کنید مردم دچار تردید خواهند شد.

وی افزود: انتظار مردم را بالا بردن و ناتوانی در اجرایی کردن خواسته هایی که قول شما باعث بروز آن شده، دید مردم را نسبت به مسئولین نظام تغییر می دهد و این گونه حرکات اشکال دارد.

استاندار فارس ادامه داد: برخی از مدیران نیز در مصاحبه های خود قول هایی را به مردم می دهند که در این راستا افرادی را مسئول رسیدگی به اینگونه سخنان و قولها می کنیم تا نحوه انجام اینگونه قولها را که از جانب مدیران در رسانه ها اعلام می شود را پیگیری کنند.

صادق عابدین یادآور شد: اینگونه قول ها و قرارها در حالی ارایه می شود که برخی از کلنگها در حدود دو سال پیش به زمین خورده ولی همچنان فعالیتی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه صورت جلسه باعث رفع مشکلات نمی شود، گفت: برخی از افراد ارایه صورت جلسه را نشان از رفع مشکل می دانند در حالیکه باید توجه داشت صورتجلسه احتیاج به پیگیری رفع مشکل دارد.

استاندار فارس تاکید کرد: مدیران استان در اتاقهای خود به انتظار ورود مردم نباشند بلکه خودشان باید به میان مردم بروند و با توجه به درخواستهای مردم مشکلات آنها را برطرف کنند.