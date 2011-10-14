ساخت 245 مدرسه در نقاط محروم کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین شایان آرانی صبح جمعه در مراسم افتتاح مدرسه کودکان استثنایی بهنمیر افزود: 75 میلیارد تومان آورده موسسه بنیاد برکت در طرح‌های اقتصادی است.

وی گفت: با بودجه 64 میلیارد تومانی ساخت و احداث 245 مدرسه با هزار و 64 کلاس در کشور در دستور کار این موسسه قرار دارد.

شایان‌آرانی با بیان اینکه موسسه بنیاد برکت در آذرماه سال 86 و پس از تغییر مدیریتی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به وجود آمد، افزود: در حال حاضر طبق تفاهمی که با سازمان تجهیز مدارس و نوسازی کشور انجام شده هزار کلاس درس جدید در قالب ساخت 250 مدرسه، در مناطق محروم احداث و به آموزش و پرورش این مناطق اهدا می شود.

وی اظهار داشت: موسسه بنیاد برکت هم اکنون علاوه بر بیش از 440 میلیارد تومان طرح اقتصادی، معادل 250 میلیارد تومان طرح زیربنایی در دست اقدام دارد که نزدیک به 700 میلیارد تومان طرح را در بیش از هزار روستا و پوشش جمعیتی بالای 500 هزار نفر در 30 استان کشور در دستور کار دارد.

شایان ‌آرانی گفت: این بنیاد، بازوی خروجی در به کارگیری درآمدهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است که طبق ماموریتی که برای آن تعیین شده است، باید برای استفاده بهینه از درآمدهای ستاد در جهت محرومیت ‌زدایی برنامه‌ریزی و اقدام کند.

وی افزود: این بنیاد با پشتیبانی و حمایت مالی از کارآفرینان هم‌ اکنون 41 طرح تولیدی، صنعتی و کشاورزی به ارزش بیش از440 میلیارد تومان در مناطق محروم در 15 استان کشور را در دست احداث و بهره‌برداری دارد که مجموع این طرح‌ها بالغ بر 8 هزار نفر اشتغالزایی مستقیم را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی موسسه بنیاد برکت، شناسایی طرحهایی است که به لحاظ اقتصادی در مناطق محروم جذاب باشند و توجیه اقتصادی داشته باشند، گفت: با فراخوانی که با سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی انجام می‌دهیم، طرحهای آنها را بررسی می‌کنیم و در صورت تایید فعالیت مشارکت اقتصادی را با آنها شروع می‌کنیم.