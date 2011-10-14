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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

نبییان اعلام کرد:

87 درصد تعهدات مدرسه سازی خیران مازنی محقق شد

87 درصد تعهدات مدرسه سازی خیران مازنی محقق شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران گفت: 87 درصد تعهدات سال گذشته خیران استان در امر مدرسه سازی محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبییان صبح جمعه در مراسم افتتاح مدرسه کودکان استثنایی بهنمیر افزود: تعهد سال گذشته خیران حدود 32.5 میلیارد تومان بوده است.

وی اظهار داشت: این رقم در سال جاری به 35.5 میلیارد تومان افزایش یافته است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران افزود: 87 درصد تعهدات خیران مدرسه ساز مازندران در سال گذشته محقق شد که مازندران از برترین‌های این بخش در کشور است.

نبییان با اشاره به عملکرد مثبت مازندرانیها در بخش مدرسه‌ سازی ادامه داد: این مهم بیانگر رشد فرهنگ ایثار برای رفع بخشی از مشکلات و معضلات آموزش و پرورش است.

مازندران دارای شش هزار واحد آموزشی است.

کد مطلب 1432498

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