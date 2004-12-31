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۱۱ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۳۴

آنتوني مينگلا ازپروژه جديدش مي گويد

بارديگر سرقت و ثروت دستمايه يك فيلم سينمايي مي شود

" آنتوني مينگلا" كارگردان سينما درصدد است پروژه جديدش را جلودوربين ببرد.

" آنتوني مينگلا "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"اين كارگردان كه فيلمهاي " آقاي ريپلي بااستعداد " و" كوهستان سرد" را دركارنامه هنري اش دارد درمورد پروژه جديدش گفت :" تصميم دارم بر روي يك فيلم بلند كاركنم اما ازآنجاييكه درصدد نگارش يك فيلمنامه بكرهستم ، اين امرزمان بسياري مي طلبد ."
اين كارگردان درادامه صحبتهايش گفت :" ايده ساخت اين اثررا ازمنابع بسياري گرفته ام كه يكي ازآنها انجيل است. درانجيل آمده است عبور  يك شتر ازنوك سوزن آسانترازاين است كه يك ثروتمند بخواهد ثروتش را ازدست دهد.ايده ديگري كه دارم به دزدي مي پردازد .ساختماني را درنظربگيريد كه مدام مورد سرقت قرارمي گيرد وصاحبخانه اي كه مدام بيمناك است اجناس خانه اش مورد سرقت قرارگيرد."
اين فيلمسازتصميم دارد كه فيلم جديدش را درلندن فيلمبرداري كند وبه احتمال بسيارازحضور" دايانا دامبراوا" دراين اثرسود مي جويد. 

کد مطلب 143250

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