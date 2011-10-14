عمده رشته های دانشگاهی گرفتار آسیب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام خسروپناه در مراسم افتتاحیه حوزه ‌های علوم اسلامی دانشگاهیان شهر تهران از جمله دانشگاههای (امیرکبیر، علم و صنعت، شریف، بهشتی، الزهرا و آزاد شهر ری) که در تالار وزارت کشور برگزار شد، خطاب به دانشجویان حاضر در جلسه گفت: درسهای تنظیم شده برای رشته‌ های علوم اسلامی راهبرد کوتاه ‌مدتی است تا شما متوجه شوید کجای علم با اسلام در تعارض است.

وی تاکید کرد: حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برای دانشگاههای کشور حیاتی است و باید توجه کرد که چند واحد معارف نمی ‌تواند پاسخگوی نیاز دانشجویان باشد.



به گفته حجت الاسلام خسرو پناه دانشجویان وقتی با معارف اسلامی جلوی تهدیدات علمی را گرفتند می ‌توانند جلوی تهدیدات سیاسی را هم بگیرند.

وی با بیان اینکه فلسفه اسلامی دانشگاههای کشور کارایی چندانی ندارد، گفت: ادبیات فارسی که در دانشگاههای کشور در حال حاضر تدریس می‌شود مملو از تفکرات صوفیانه است.

رئیس موسسه حکمت و فلسفه ایران، در بخش دیگر سخنان خود به تهدیدهای دوره معاصر که عبارتند از تهدیدهای سیاسی، فکری و اخلاقی، اشاره کرد و گفت: تهدید فکری مربوط به رشته ‌های دانشگاهی است. عمده رشته ‌های دانشگاهی گرفتار آسیب شده‌ اند. رشته ‌های روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، علوم تربیتی، علوم سیاسی، فلسفه، ادبیات فارسی گرفتار آسیب‌ هایی هستند و هنوز کسی جسارت پیدا نکرده پیرامون این آسیبها در محیط آزاد گفتگو و آسیب ‌زدایی کند.



وی اضافه کرد: اگر علوم دانشگاهی زاییده فکر، عقل، استعداد و تجربه بودند آسیبی نداشتند چون دین ما با عقل و تجربه هماهنگ است و چالشی بین عقل و وحی وجود ندارد و با یکدیگر هماهنگ هستند، اما این علوم فقط زاییده عقل و تجربه نیستند بسیاری از مبادی غیرعقلی در این علوم وجود دارد.