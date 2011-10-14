اعتراضات مردمی در آمریکا ادامه دارد / هشدار معترضان وال استریت به بلومبرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، معترضان آمریکایی جنبش ضد وال استریت برای جلوگیری از هرگونه عقب نشینی احتمالی از میدان تحت تصرف خود در نیویورک ؛ تجمع ویژه ای را ترتیب داده اند.



خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر افزود؛ این تجمع برای جلوگیری از عقب نشینی احتمالی از میدانی تشکیل می شود که معترضان از تاریخ 17 سپتامبر آن را درمرکز مالی نیویورک تحت تصرف خود درآورده اند.



معترضان جنبش وال استریت را تصرف کنید بر روی وبسایت اینترنتی خود فراخوان فوری را منتشر کردند که بر مبنای آن از معترضان آمریکایی خواسته شده است تا مقابل هرگونه تلاشی به منظور تخلیه اجباری اردوگاه در میدان مقاومت کنند.



در متن پیامی که بر روی سایت اینترنتی جنبش وال استریت را تصرف کنید منتشر شده، چنین آمده است : برای دفاع و مقاومت به دور از خشونت در برابر تخلیه اجباری اردوگاه؛ روز جمعه صبح به ما بپیوندید.



در این پیام خاطر نشان شده است که مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک مدعی شده که میدان تحت تصرف معترضان آمریکایی پس از عملیات پاکسازی بار دیگربه وضعیت عادی باز خواهد گشت و معترضان نیز باید به قانون و مقررات احترام گذاشته و باید وسایل خواب و اسکان خود را برچینند.



در پیامی که از جانب معترضان آمریکایی در وب سایت جنبش منتشر شده؛ تاکید شده است : ما به بلومبرگ و پلیس نیویورک اجازه نخواهیم داد که به اشغال و تصرف میدان از جانب ما پایان دهند.

جنبش تسخیر وال استریت چند هفته ای که در آمریکا شروع شده و این جنبش که دانشجویان و دانشگاهیان در آن نقش مهمی ایفا می کنند از طریق شبکه اجتماعی فیس بوک آغاز شد.

یک دانشجوی معترض در این باره می گوید: من از طریق فیس بوک با جنبش وال استریت را اشغال کنید آشنا شدم و شروع به مطالعه واکنشهای رسانه ها به آن و تظاهراتی که از سوی خود این گروه تدارک می شود کردم و سرانجام تصمیم گرفتم تا بیرون بیایم و با یک امضا حس خود را از آزادی بیان و آنچه که می تواند موجب گفتگوی بیشتر بین دانشجویان، اساتید و صنایع شود ابراز داشتم.