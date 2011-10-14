نجات کودک 3.5 ساله از زیر تاب

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام خبر رخداد این حادثه به سامانه 125 ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 4 و گروه نجات 2 را پیش از ظهر دیروز راهی محل حادثه در خیابان مولوی کرد.

به گفته محمد یزدانی فرمانده آتش نشانان، این کودک هنگامی که روی وسیله بازی در حال تاب خوردن بود ناگهان به زمین افتاده و بدنش زیر وسیله بازی (دستگاه تاب) گیر می کند.

وی افزود: نجاتگران بی درنگ با استفاده از تجهیزات ایمنی و نجات، این کودک 5/3 ساله را که دچار آسیب دیدگی شده بود با رعایت اصول ایمنی از زیر وسیله بازی بیرون آوردند و برای مداوا به امدادگران اورژانس حاضر در محل سپردند.