اجرای اصل 141 قانون اساسی نیازمند کناره گیری مدیران اجرایی از مناصب ورزشی است

مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از نظر قانون اساسی به فردی دو شغله اطلاق می شود که در مسئولیت دومی که آن فرد قبول می کند، تلاش مستمری برای کسب درآمد وجود داشته باشد.

وی افزود: این مهم برای ما که عضو هیئت مدیره استقلال هستیم به هیچ وجه صادق نبوده چون ریالی در این زمینه دریافت نمی کنیم ضمن اینکه می خواهیم پتانسیل و ظرفیتی برای ورزش باشیم.

طرح نظارت بر نمایندگان قابلیت اجرایی ندارد

نجف نژاد در خصوص تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که در صورت اجرایی شدن منجر به کناره گیری برخی از اعضای هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس که در حال حاضر نماینده مجلس هستند می‌شود، افزود: در حال حاضر این طرح قابلیت اجرایی ندارد و ظرف یک ماه آینده وضعیت ادامه حضور برخی از نمایندگانی که عضو هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس هستند بررسی و مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: اینکه این بحث مطرح می شود که سیاسیون نباید در ورزش باشند را من به هیچ وجه قبول ندارم چرا افراد ورزشی زیادی داریم که در مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهرها و بدنه دولت به عنوان مدیران اجرایی فعالیت کرده و افراد موفقی هستند پس این موضوع در خصوص موفقیت برخی از سیاسیون در ورزش کشور می تواند درست باشد.

نجف نژاد تاکید کرد: دولت متولی تامین منابع مالی استقلال و پرسپولیس بوده که متاسفانه اکنون که پرداخت مطالبات مالی دو باشگاه دیر شده، عده ای در این خصوص علیه دولت و وزارت ورزش و جوانان بسیج شده اما زمانی که نوبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره رسید، این عده اعلام کرده بودند که دولت و وزارت ورزش و جوانان در انتخاب دولتیها و سیاسیون به عنوان برخی از اعضای هیئت مدیره سرخابی ها نباید دخالت داشته باشد.