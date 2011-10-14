تجهیزات آزمایشگاهی علمی ساخت ایران به نمایش در می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد صادق علیایی با اعلام این خبرافزود: نمایشگاه توانمندی‌های تجهیزات ساخت داخل کشور در هفته پژوهش سال جاری برگزار می شود

وی گفت: به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی اعلام شده است اطلاعات تجهیزات آزمایشگاهی ساخت خود را در اختیار معاونت پژ‍وهشی و فناوری وزارت علوم بگذارند تا در قالب نمایشگاهی به معرض نمایش گذاشته شود.

علیایی اظهار داشت: در حال حاضر تجهیزات بسیاری در دانشگاه‌های کشور تولید شده ولی اطلاع رسانی مناسبی در این خصوص صورت نگرفته و هدف نمایشگاه ارائه این توانمندی است.

قائم مقام شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری نیز در زمینه ساخت تجهیزات علمی آزمایشگاهی فعالیت خوبی دارند که باید این فعالیتها به اطلاع محققان و موسسات پژوهشی کشور رسانده شود.

به گزارش مهر، دوازدهمین دوره هفته ملی پژوهش و فناوری در روزهای 22 تا 28 آذر ماه 90 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.