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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

همزمان با هفته پژوهش/

تجهیزات آزمایشگاهی علمی ساخت ایران به نمایش در می آید

تجهیزات آزمایشگاهی علمی ساخت ایران به نمایش در می آید

قائم مقام شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران از برگزاری نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی علمی ساخت داخل کشور خبر داد و گفت: این نمایشگاه همزمان با هفته پژوهش برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد صادق علیایی با اعلام این خبرافزود: نمایشگاه توانمندی‌های تجهیزات ساخت داخل کشور در هفته پژوهش سال جاری برگزار می شود

وی گفت: به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی اعلام شده است اطلاعات تجهیزات آزمایشگاهی ساخت خود را در اختیار معاونت پژ‍وهشی و فناوری وزارت علوم بگذارند تا در قالب نمایشگاهی به معرض نمایش گذاشته شود.

علیایی اظهار داشت: در حال حاضر تجهیزات بسیاری در دانشگاه‌های کشور تولید شده ولی اطلاع رسانی مناسبی در این خصوص صورت نگرفته و هدف نمایشگاه ارائه این توانمندی است.

قائم مقام شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری نیز در زمینه ساخت تجهیزات علمی آزمایشگاهی فعالیت خوبی دارند که باید این فعالیتها به اطلاع محققان و موسسات پژوهشی کشور رسانده شود.

به گزارش مهر، دوازدهمین دوره هفته ملی  پژوهش و فناوری در روزهای 22 تا 28 آذر ماه 90 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1432511

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