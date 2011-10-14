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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

مانور لحظه صفر در کردکوی برگزار شد

مانور لحظه صفر در کردکوی برگزار شد

کردکوی - خبرگزاری مهر: مانور لحظه صفر همزمان با هفته کاهش بلایای طبیعی پارک جنگلی امام رضا(ع) کردکوی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار کردکوی صبح جمعه در این مراسم گفت: طی این هفته دو مانور در راستای ارزیابی میزان آمادگی دستگاه های اجرایی عضو ستاد حوادث برگزار خواهد شد.

رمضانعی الیاسی افزود: مانور رژه موتوری و اجرای مانور لحظه صفر در پارک جنگلی ( اطفای حریق ) از جمله برنامه های این هفته در شهرستان است.

فرماندار کردکوی اضافه کرد: افزایش سرعت، دقت و توان واکنش وآرامش در حادثه در مقابل شرایط اضطراری از اهداف اصلی اجرای این مانور است.
 
الیاسی مهمترین مشخصه این مانور را استفاده از تمامی امکانات دستگاه های اجرایی عضو ستاد حوادث شهرستان، حمل مجروحان توسط برانکارد و انجام تریاژ در محل و اعزام حادثه دیدگان به درمانگاه  و خاموش کردن آتش سوزی عنوان کرد.
 
وی با اظهار امیدواری از اجرای موفقیت آمیز این مانور گفت: اجرای این گونه مانورها باعث تمرین و ممارست ارگانها و سازمانهای مربوطه در مواقع حوادث خواهد شد.
کد مطلب 1432515

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