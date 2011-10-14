کاهش تولید نفت در خوزستان صحت ندارد/ احتمال افزایش مشارکت نفتی با چین

به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، هرمز قلاوند در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت راه اندازی بزرگترین طرح تزریق گاز خاورمیانه با بیان اینکه پس از افتتاح پروژه تزریق گاز آقاجاری اشکالات متعدد فنی در کمپرسورها و تاسیسات این پروژه ایجاد شد، گفت: در نهایت از اسفندماه سال گذشته با مرتفع کردن برخی از مشکلات فنی طرح تزریق گاز به مخازن نفتی آقاجاری از سر گرفته شد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اعلام اینکه ایجاد مشکلات فنی در طرح های پیچیده صنایع نفت و گاز امری طبیعی و بدیهی است، تصریح کرد: در حال حاضر 4 ردیف از توربوکمپرسورهای طرح تزریق گاز آقاجاری آماده راه اندازی است، اظهارداشت: با هماهنگی بخش های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت به زودی این پروژه به طور کامل در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت همچنین در خصوص مشکل فیلتراسیون برخی از تجهیزات این پروژه تزریق گاز توضیح داد: طرح فیلتر گاز طبیعی و تزریق آن به مخازن نفتی یک فرآیند بسیار پیچیده بوده که اخیرا با مشارکت سازندگان داخلی تکنولوژی تولید فیلتر این پروژه بومی سازی شده است.

وی در ادامه درباره کاهش تولید نفت در مناطق نفت خیز جنوب با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 99.99 درصد از برنامه تولید نفت ددر مناطق نفت خیز جنوب محقق شده است، بیان کرد: کاهش تولید نفت در مناطق نفت خیز جنوب به هیچ وجه صحت ندارد.

قلاوند با اشاره به تحقق برنامه تولید نزدیک به سه میلیون بشکه نفت خام در منطقه نفت خیز جنوب در پاسخ به مهر از امضای قرارداد خرید تلمبه های درون چاهی خبر داد و گفت: قرار است در سال جاری 42 تلمبه درون چاهی توسط سازندگان داخلی و خارجی برای حفظ و نگهداشت تولید در اختیار شرکت مناطق نفت خیز جنوب قرار بگیرد.

این مقام مسئول همچنین با رد آماده نبودن زیرساخت های حفاری در برخی از میادین مناطق نفتی جنوب تاکید کرد: برای سال جاری قرار است 11 دکل جدید حفاری به ناوگان حفاری این قطر تولید نفت کشور اضافه شود.

قلاوند از انجام حفاری های جدید و تعمیر چاههای موجود نفت به عنوان یکی از راهکارهای حفظ و نگهداشت تولید نفت کشور یاد کرد و افزود: ایران برخلاف سایر کشورهای جهان حداقل تا بیش از 50 سال آینده نفت و تا 80 سال آینده گاز برای تولید و صادرات در اختیار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب همچنین درباره طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان با مشارکت یک شرکت چینی بیان کرد: تولید نفت از میدان مسجد سلیمان از سال 1908 میلادی آغاز شد و تا سال 1933 میلادی روزانه حدود 112 هزار بشکه نفت از این میدان تولید شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اشاره به حفاری 19 حلقه چاه تولیدی و تزریق پساب در میدان مسجد سلیمان با مشارکت چینی ها گفت: با اجرای یک طرح جدید ظرفیت تولید نفت از این میدان روزانه 25 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه سیاست شرکت ملی نفت افزایش مشارکت با شرکت های تامین کننده فاینانس از جمله چین است، خاطرنشان کرد: برای سال جاری سرمایه گذاری 17 هزار و 500 میلیارد ریالی شامل 438 میلیون دلار و 12 هزار و 800 میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.