محمدرضا کاشفی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی انتخاباتی که عصرروز گذشته در سازمان بسیج دانشجویی و با حضور مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران برگزار شد، اعضای جدید شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران انتخاب و معرفی شدند.



وی افزود: در نتیجه این انتخابات، محمدمهدی تهرانی از دانشگاه تربیت مدرس، محمدجواد نیک‌ روش از دانشگاه امام صادق (ع)‌، مجتبی کشوری از دانشگاه علامه طباطبایی، محبوبه غفاری‌نیا از دانشگاه الزهرا، مهدی باقرزاده از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، سهیل احمدی از دانشگاه مذاهب اسلامی، محمدیاسر ترابی از دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، محمدسعید سرافراز از دانشگاه صنعتی شریف، محمدحسین بخشی از دانشگاه امام حسین (ع)، حسین پیشوا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محمدرضا کاشفی از دانشگاه شهید بهشتی به عنوان اعضای جدید شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران بزرگ انتخاب شدند.



کاشفی تاکید کرد: مصطفی مستاجران از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و زهرا کریمیان از دانشکده خبر نیز به عنوان اعضای علی البدل این شورا معرفی شده اند.



مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران، عالی ترین شورا در موضع گیری های سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران است.

