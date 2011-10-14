حضور هشت جودوکار قمی در پیکارهای قهرمانی بسیج کشور

رضا ملاصادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمام جودوکارانی که مدعی شرکت در مسابقات جودو قهرمانی بسیج کشور بودند در پیکارهای انتخابی شرکت کردند و از بین آنها هشت نفر برتر برای اعزام به پیکارهای قهرمانی کشورانتخاب شدند.
وی اضافه کرد: برای همین منظور تربیتبدنی سپاه، مسابقات جودو قهرمانی بسیج استان قم را با هدف شناخت برترینهای قم در هفت وزن برگزار کرد و این رقابتها در سالن ورزشی کانون بسیج واقع در سپاه منطقه شهر قم برگزار شد و نفرات برتر نیز مشخص شدند.
مسئول پایگاه ورزش قهرمانی بسیج و سپاه علیابن ابیطالب (ع) استان قم با اشاره به حضور برترینهای مسابقات انتخابی در رقابت های انتخابی، افزود: در مسابقات جودو قهرمانی بسیج کشور هشت نفر از برترینهای پیکارهای انتخابی حضور یافتند.
وی عنوان کرد: جودوکاران شرکتکننده در پیکارهای قهرمانی کشور در اوزان مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند که در بین آنها جودوکاران قمی در اوزان منهای 51، 55، 60، 66، 73، 81، 90 و 95 کیلوگرم حضور داشتند.
ملاصادقی همچنین با اشاره به کیفیت بالای برگزاری مسابقات جودو قهرمانی بسیج کشور، تصریح کرد: این رقابتها بر اساس برنامه از پیش اعلام شده از سوی هیئت جودو بسیج کشور به میزبانی هیئت جودو بسیج خراسان رضوی برگزار شد.
وی افزود: در ترکیب تیم اعزامی جودو بسیج قم به این رقابت ها، مهدی اسماعیل گل در وزن منهای 51 کیلوگرم حضور داشت و در وزن منهای 55 کیلوگرم قاسم اکبری نماینده تیم اعزامی هیئت جودو استان قم به این رقابت بود.
مسئول پایگاه ورزش قهرمانی بسیج و سپاه علیابن ابیطالب (ع) استان قم ابراز داشت: در وزن منهای 60 کیلوگرم نیز حسن منفرد به این رقابتها اعزام شد ضمن اینکه در وزن منهای 66 کیلوگرم فخرالدین رضایی برای تیم قم به میدان مسابقه رفت.
وی یاد آور شد: تیم جودو بسیج قم در شرایطی به این رقابتها اعزام شد که مهدی باقری در وزن منهای 73 کیلوگرم به مصاف حریفان رفت و در وزن منهای 81 کیلوگرم نیز وحید حیدری نماینده تیم جودو بسیج استان قم در این دوره بود.
ملاصادقی به اعزامیهای دو وزن دیگر نیز اشاره کرد و بیان داشت: در وزن منهای 90 کیلوگرم محمد کاسه ساز بان این مسابقات اعزام شد و در وزن منهای 95 کیلوگرم مهدی یزدی در جدال برای کسب عنوان به مصاف حریفان خود رفت.
وی تصریح کرد: برای اعزام تمامی تیمهای ورزشی خود به مسابقات ورزشی بسیج قهرمانی کشور، در سطح استان رقابتهای انتخابی برگزار می شود ضمن اینکه امسال نیز شاهد حضور ورزشکاران بسیجی در دیگر رشته ها اعم از کاراته، کشتی، تکواندو، شنا، والیبال و فوتسال نیز در مسابقات قهرمانی و لیگ بسیج کشور خواهیم بود.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول پایگاه ورزش قهرمانی بسیج و سپاه علیابن ابیطالب (ع) استان قم از حضور هشت جودوکار قمی در مسابقات جودو قهرمانی بسیج کشور خبر داد.
رضا ملاصادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمام جودوکارانی که مدعی شرکت در مسابقات جودو قهرمانی بسیج کشور بودند در پیکارهای انتخابی شرکت کردند و از بین آنها هشت نفر برتر برای اعزام به پیکارهای قهرمانی کشورانتخاب شدند.
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