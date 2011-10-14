آماده شدن 10 هزار نیروی امنیتی برای موسم حج تمتع 90

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عکاظ عربستان نوشت: سعد بن عبدالله الخلیوی معاون مدیر امور آموزشی سازمان امنیت کل عربستان از آمادگی و آموزش 10 هزار نیروی امنیتی شامل افسر و دانشجویانی از دانشکده امنیت کل عربستان خبر داد.

به گفته وی این نیروها دوره های آموزشی درباره چگونگی مدیریت جمعیتهای حجاج و سازوکارهای تعامل با دیگران را پشت سر گذاشته اند.



اظهارات الخلیوی در جریان برگزاری چند دوره آموزشی در چارچوب توافقنامه ای میان دانشگاه جازان و سازمان امنیت کل عربستان بیان شد و وی این سازوکار را در توسعه عملکرد نیروهای امنیتی موثر دانست.