  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

آماده شدن 10 هزار نیروی امنیتی برای موسم حج تمتع 90

یک مقام امنیتی عربستان از آماده شدن 10 هزار نیرو برای تامین امنیت حج امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عکاظ عربستان نوشت: سعد بن عبدالله الخلیوی معاون مدیر امور آموزشی سازمان امنیت کل عربستان از آمادگی و آموزش 10 هزار نیروی امنیتی شامل افسر و دانشجویانی از دانشکده امنیت کل عربستان خبر داد.

به گفته وی این نیروها دوره های آموزشی درباره چگونگی مدیریت جمعیتهای حجاج و سازوکارهای تعامل با دیگران را پشت سر گذاشته اند.
 
اظهارات الخلیوی در جریان برگزاری چند دوره آموزشی در چارچوب توافقنامه ای میان دانشگاه جازان و سازمان امنیت کل عربستان بیان شد و وی این سازوکار را در توسعه عملکرد نیروهای امنیتی موثر دانست.
کد مطلب 1432540

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها