عدم تمایل ایرانیان به مسکن امارات و اروپا/ تسهیلات جذاب فروش آپارتمان

به گزارش خبرنگار مهر، رکود و بحران مسکن در اقتصاد غرب موجب شده که بخش زیادی از سرمایه گذاران بخش مسکن از بازار سرمایه خارج شوند و به سمت دیگر بازارهای مالی سوق داده شوند و زیان هایی که در 2 سال اخیر گریبانگیر کشورهای اروپایی و آمریکا شد تاثیر زیادی را بر کشورهای وابسته اقتصادی مانند امارات گذاشت.

ابن کشور در کنار دیگر کشورهای کوچک اروپا در چند ساله گذشته مقصد بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی بود که بازار پر رونق مسکن و سودهای کم بانکی را فرصتی برای خرید آپارتمان و ملک در این کشور می دیدند بنابراین در مدت کوتاهی بخش زیادی از بازار سرمایه گذاری مسکن در امارات به ایرانیان اختصاص یافت.

اما با آغاز بحران اقتصادی در غرب و تاثیر پذیری امارات، قبرس و دیگر کشورها از این بحران، تمایل سرمایه گذاران ایرانی به این کشورها کمتر شد و حتی افرادی که یک ملک در این کشورها داشتند تصمیم به فروش گرفتند از سویی این کشورها تصمیم گرفتند برای جلوگیری از فرار سرمایه از بازار مسکن تسهیلات ویژه ای را به سرمایه گذاران ارایه دهند تا بتوانند بازار مسکن را برای سرمایه گذاران ایرانی جذاب تر کنند.

هر چند که در شرایط کنونی بازار مسکن درکشورهای اروپا و امارات برای سرمایه گذاران ایرانی غیرقابل اعتماد است اما این کشورها جذابیت هایی مانند اقامت دایم و یا خرید اقساطی ملک به خریداران و سرمایه گذاران پیشنهاد می دهند تا بخشی از سرمایه گذاران را به خود جلب کنند.

براساس این گزارش یکی از دفاتر مشاوره املاک در کشور قبرس تا 90 درصد قیمت یک آپارتمان را به خریداران وام می دهد و مشاور املاکی دیگر آپارتمان و ویلاها را در این کشور با شرایط 40 درصد نقد و 60 درصد وام تضمینی با ویزای اقامت به فروش می رساند همچنین در اسپانیا هم شرایط مشابهی برای خریداران در نظر گرفته شده است.

این درحالی است که سرمایه گذاران ایرانی بخصوص در امارات با کاهش بسیار زیاد قیمت ملک از سال گذشته تاکنون ربرو بوده اند و اغلب سرمایه گذاران ملک در کشورهای اروپایی زیان های زیادی را متحمل شده اند. این شرایط منجر به این شده که اغلب سرمایه گذاران املاک خود را برای بازپرداخت تسهیلان به فروش بگذارند.

البته برخی از آنها هم که نیاز مالی ندارند حاضر به فروش املاک خود تا زمان افزایش دوباره قیمت ها نیستند درهمین رابطه یکی از مشاوران املاک مدعی شد که کاهش قیمت ملک در کشور قبرس موجب شده که برخی از سرمایه گذاران ایرانی تسهیلات بانک ها را بازپرداخت نکنند و به همین جهت بانک های این کشور به ایرانیان وام نمی دهند.

شرایط خرید آپارتمان در برخی کشورها

شرایط فروش ملک به سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای مختلف متفاوت است که البته بستگی زیادی به شرایط اقتصادی آن کشور دارد. یکی از سرمایه گذاران ملک در کشور آلمان دراین باره به خبرنگار مهر گفت: در استان های آلمان از سوئیت های 20 هزار یورویی تا ویلاهای 200 هزار یورویی وجود دارند که خریداران ملک با قیمت بیش از 60 هزار یورو نیاز به گرفتن ویزا برای ورود به این کشور را ندارند.

همچنین در کشور قبرس هم آپارتمان ها حداقل از 50 هزار یورو به فروش می رسند که البته با در نظر گرفتن متراژ و محله ای که در آن واقع شده است این قیمت ها متغیر است اما معمولا برای خرید یک آپارتمان 70 متری 2 خوابه در یک محله متوسط باید بیش از 80 هزار یورو پرداخت کرد.

بر اساس این گزارش برای یک آپارتمان 102 متری در امارات هم قیمت 200 میلیون تومان تعیین شده است و 94 متری یک خوابه در طبقه 42 هم با 70 میلیون وام بدون سود به فروش می رسد که این قیمت ها و تسهیلات بدون سود نشانگر بحران اقتصادی و چالش بازار مسکن در این کشور است که برخی از ایرانیان را وادار به فروش کرده است.