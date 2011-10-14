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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

برگزاری کنفرانس بین المللی پارکهای علم و فناوری سال 2011 در اصفهان

برگزاری کنفرانس بین المللی پارکهای علم و فناوری سال 2011 در اصفهان

فراخوان شرکت در نمایشگاه کنفرانس بین المللی پارک های علم و فناوری 2011 اصفهان منتشر شد و متقاضیان می توانند با ورود به سامانه اینترنتی این نمایشگاه در آن ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مهدوی - مسئول نمایشگاه کنفرانس بین المللى پارک هاى علم و فناورى با اعلام این خبر افزود: متقاضیان حضور در این نمایشگاه می توانند با ورود به سایت http://aspaisfahan2011.com فرم های مربوطه را تکمیل، و در تاریخ اعلام شده به ستاد برگزاری نمایشگاه ارسال کنند.

وی افزود: هدف از برگزاری نمایشگاه کنفرانس، ایجاد بستری برای تعامل بین متخصصان پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در معرفی ایده های جدید شرکت های دانش بنیان مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری است و اتاق های بازاریابی و مذاکره از دیگر بخش های این نمایشگاه کنفرانس خواهد بود.

مسئول نمایشگاه کنفرانس بین المللى پارک هاى علم و فناوری 2011 یادآور شد: مشخصات شرکت کنندگان و شرح فعالیت آنها در کتاب نمایشگاه به زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد.

نمایشگاه کنفرانس بین المللى پارک هاى علم و فناوری 2011 اصفهان در روزهای دوم و سوم آذرماه 90 از سوی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و با مشارکت سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو)، انجمن بین المللی پارک های علمی (IASP)، انجمن پارک های علمی آسیا (ASPA) و با حضور شرکت کنندگانی از جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها در مهمانسرای عباسی در اصفهان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1432548

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