11 کلینیک مشاوره آذربایجان غربی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی صبح جمعه در آئین گشایش مجتمع آموزشی و پرورشی شهید صیاد شیرازی منطقه انزل با حضور وزیر آموزش و پرورش و استاندار آذربایجان غربی افزود: این تعداد کلینیک در 11 منطقه استان آذربایجان غربی با حضور وزیر و استاندار آذربایجان غربی افتتاح شد.

سمرقندی با بیان اینکه 31 باب فضای آموزشی در قالب 261 کلاس درس، از اهم طرح های افتتاح شده در سفر وزیر به آذربایجان غربی است، افزود: راه اندازی نرم افزار سیستم مالی در مدارس شهری و روستایی، افتتاح اتوماسیون تحت وب و ویدئو کنفرانس بین مناطق و اداره کل آموزش و پرورش استان از دیگر طرح های افتتاح شده در این سفر است.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به اتصال تمامی مدارس شهری استان آذربایجان غربی به شبکه اینترانت ملی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح استان یکصد مدرسه مجهز به سیستم هوشمند در حال فعالیت هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی یادآور شد: با توجه به نیاز استان و سیاستهای کلی آموزش و پرورش استان نرم افزار نیاز سنجی انسانی نیز راه اندازی شد.

دیدار با روساء و شرکت در شورای معاونین و هماهنگی ادارات آموزش و پرورش آذربایجان غربی و حضور در مراسم افتتاح چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا از برنامه های سفر وزیر آموزش و پرورش به استان آذربایجان غربی است.