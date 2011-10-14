نام پیشنهادی پول جدید را بشناسید/ مخالفت 58درصدی با تومان و ریال!

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نتایج دومین ماه "پرسشنامه بررسی اثرات حذف صفر از پول ملی" را اعلام کرد. تا پایان شهریور 90 حدود ۴۷۰۲۸ نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

بر پایه این گزارش، نتایج نظرسنجی طرح اصلاح پول ملی طی 2 ماه از آغاز نظرسنجی اصلاح پول ملی نشان می دهد ۸۰ درصد پاسخ دهندگان را مردان و ۲۰ درصد بقیه را زنان تشکیل می دهند. این آمار در مقایسه با بررسی نتایج ماه اول بیانگر

کاهش ۲ درصدی سهم مردان از کل پاسخ دهندگان و افزایش مشارکت زنان به همین نسبت است.

آمار مقایسه ای استان های شرکت کننده در نظرسنجی نشان می دهد استان های تهران با سهم 29.7 درصدی، آذربایجان شرقی 12.5، اصفهان 5.5، فارس 4.6، خراسان رضوی 4.2 و آذربایجان غربی نیز با 4.1 درصد بیشترین مشارکت را در نظر سنجی داشته اند.

همچنین خراسان جنوبی، کردستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام کمترین مشارکت را در نظرسنجی داشته اند. به نظر می رسد مشکلات دسترسی به اینترنت از دلایل مشارکت پایین مناطق با سهم کم

باشد.

84 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی دارای تحصیلات دانشگاهی بوده که در این میان ۲۸ درصد را دانشجویان دوره فوق لیسانس و بالاتر تشکیل داده اند. نخستین اولویت ۶۴ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی استفاده از ابزارهای پرداخت، الکترونیک بوده است.

۵۴ درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی بیش از ۳۰ درصد مبادلات پولی خود را از طریق بانکداری الکترونیک و ۳۰ درصد افراد کمتر از ۱۰ درصد مبادلات پولی خود را با استفاده از چک شخصی انجام داده اند. نکته شایان ذکر آن که ۴۱ درصد از افراد جامعه آماری فاقد دسته چک هستند.

۷۹ درصد افراد شرکت کننده درنظرسنجی با اصلاح پول ملی (حذف صفر از پول ملی) موافق بوده اند. 10 درصد از شرکت کنندگان معتقدند حذف صفر از پول ملی، نرخ تورم را کاهش می دهد. بیش از ۴۸ درصد افراد بر این باورند که حذف صفر تاثیری بر تورم نداشته یا تاثیر آن بسیار اندک است، در مقابل ۲۸ درصد اصلاح پول ملی را عامل افزایش نرخ تورم می دانند.

حدود ۵۱ درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی با حذف ۴ صفر از پول ملی و ۶۴ درصد با گردش موقتی همزمان دو پول جدید و قدیم موافق بوده اند. همچنین ۵۳ درصد افراد یک تا دو سال را برای همزیستی این دو پول مناسب دانسته اند.

جامعه آماری مورد بررسی، برای طراحی پشت اسکناس به ترتیب "چهره دانشمندان، نویسندگان و شعرای ایرانی" (با سهم ۳۵ درصد)،"سمبل های ملی" (با سهم ۲۴ درصد) و"اماکن تاریخی، باستانی و مذهبی" ( ۲۲ درصد) را انتخاب کرده اند.

از جامعه آماری مورد بررسی، ۵۹ درصد با مشابه بودن طرح، رنگ و اندازه اسکناس های جدید با مبلغ مشابه اسکناس های قدیم و ۵۸ درصد با نام های "تومان" و "ریال" برای واحد اصلی و فرعی پول مخالف هستند.

نظر موافق شرکت کنندگان در نظرسنجی برای نام اصلی اسکناس برای "پارسی" و "تومان" به ترتیب ۴۵ و ۴۳ درصد بوده است. برای سکه (واحد فرعی) نیز ۳۹ درصد شرکت کنندگان با "دریک" و ۲۱ درصد با "ریال" موافق بوده اند.

بیشترین پیشنهادات دیگر برای نامگذاری واحدهای اصلی (اسکناس) در (مروارید)، زر، آریا، دارا، عباسی، ایران، ایرانی، مهر، اشرفی، کیان، فجر، نور، تات، پارسه، کوروش و جم پس از پارسی، تومان، ریال و دریک پیشنهاد شده است.

همچنین برای واحد فرعی پول (سکه ) نیز بهار، سیم، نیک، خلیج فارس، امامی، دانا، سینا، قران، رجا، خاتم، کوشا، کوروش و پردیس بیشترین پیشنهادات را داشته است.