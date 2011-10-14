نامه رسانان گلستانی روزانه هشت هزار کیلومتر راه طی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی خزایی پیش از ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه گرگان افزود: همچنین تاکنون 87 هزار کالابرگ در روستاها ار طریق دفاتر ICT واگذار شد.

وی اظهار داشت: این درحالیست است که در واگذاری این کالابرگها ضریب خطایی نداشتیم.

وی تعداد واحدهای پستی ارائه دهنده خدمات در استان را 153 واحد بیان کرد.

خزایی بیان داشت: پست یک عامل ارتباطی است و همه انسانها برای جابه جایی مرسولات نیازمند پست هستند.

مدیرکل پست گلستان افزود: پست ارزانترین و راحت ترین امکانات را برای شهروندان فراهم می آورد.

وی یادآورشد: پست آن قدر در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر گذار است که در کشورهای پیشرفته به عنوان یک شاخص از آن یاد می کنند.

وی گفت: پست از سال 1874 به این شکلی که می بینید شکل گرفت و 22 کشور جهان اتحادیه ای تشکیل دادند و ایران چهار سال بعد به این اتحادیه پیوست.

خزایی عنوان کرد: در سال 1366 شرکت پست به تصویب مجلس رسید و از سال 67 کار خود را شروع کرد.