انتقاد سهرابیان از مسئولان ورزش/ حمایت کردن به حرف نیست به عمل است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سهرابیان، دبیر فدراسیون قایقرانی کشورمان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: من به شخصه از تماشاگران و تمامی افرادی که روز تعطیل خود را برای تماشای مسابقات قایقرانی گذاشته‌اند، تشکر می کنم. باید کسب اولین سهمیه المپیک قایقرانی آب‌های آرام ایران در المپیک لندن را به آنها تبریک بگویم.

وی افزود: امروز تنها خانم اکبرآبادی برای دیدن مسابقات به دریاچه آمد. متاسفانه مسئولان ورزش کشورمان در ظاهر می گویند از ورزش حمایت می کنند. اگر آنها حامی ورزش هستند باید امروز در هنگام کسب سهمیه المپیک اینجا می بودند. من ترسی از انتقاد از مسئولان ورزش ندارم، امیدوارم در حمایت از قایقرانی و ورزش کشورمان تنها صحبت نباشد، بلکه مسئولان عمل کنند. حمایت کردن به حرف نیست به عمل است!

دبیر فدراسیون قایقرانی در مورد مشکلات مالی این فدراسیون پیش از رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز گفت: برای برگزاری هرچه بهتر این رقابت‌ها از زیر سنگ هم که شده پول آوردیم. از خودمان هزینه کردیم تا مسابقات قهرمانی آسیا به نحو احسن برگزار شود. من با وجود اینکه مسئول کمیته بادبانی هستم و تیم من در رقابت‌های قطر شرکت کرده تمام تمرکزم را روی مسابقات تهران گذاشته‌ام.

وی در مورد اینکه "آیا ایران بازهم شانس دریافت سهمیه ورودی بازی‌های لندن را دارد یا خیر؟"، گفت: علیرضا علی محمدی هم اکنون استراحت می کند. اینکه بتواند در مسابقات شرکت کند یا نه بستگی به نظر پزشک و روانشناس و مربی‌اش دارد.

وی تاکید کرد: ما حتی اگر یک درصد این احتمال را بدهیم که روی سکو رفتن این ورزشکار باعث صدمه دیدن بیشترش می شود، مدالش را نخواهیم خواست چون حفظ این ورزشکار برای آینده قایقرانی برای ما مهمتر است. ما بازهم قبل از مسابقه محمدی از پزشکان مشورت می گیریم.

سهرابیان ادامه داد: می دانیم که این ورزشکار در بهترین شرایط آرمانی خود صدمه دیده و درحال حاضر روحیه خوبی ندارد. این وظیفه روانشناس است که بتواند او را در این موقعیت به شرایط روحی قبلی‌اش بازگرداند.

وی در مورد اینکه از قایقرانان المپیکی و قهرمانان این رقابت‌ها چه حمایتی خواهد شد، تصریح کرد: ما به عنوان جایزه، یک دستگاه خودروی پرشیا را برای ورزشکارانی که سهمیه المپیک لندن می گیرند، در نظر گرفته‌ایم. به طور قطع از این پس این قایقرانان به طور خاص حمایت می شوند.

دبیر فدراسیون قایقرانی کشورمان در پاسخ به این پرسش که "آیا طالبیان با وجود خستگی شدید از تمرینات باز هم به مسابقات جهانی سنگاپور می رود و اینکه حضور وی باعث آسیب دیدگی‌اش نخواهد شد؟"، گفت: تلاش ما این است که این قایقران به مسابقات سنگاپور برود. می خواهیم برای اینکه طالبیان از این حالت دربیاید برنامه‌ای را برای استراحت وی در سنگاپور تدارک ببینیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از این پس با تیم خوبی از مربیان، متخصصان تغذیه، روانشناس و فیزیوتراپ برای قایقرانان برنامه ریزی ویژه‌ای خواهیم کرد. به طور قطع از آبان‌ماه قایقرانی با یک رویکرد جدید فعالیت کرده و شما قایقرانی را متفاوت‌تر از گذشته خواهید دید.

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از21 تا 24مهر ماه درتهران برگزار می شود.