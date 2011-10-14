ساخت مترو پرند توسط صندوق بازنشستگی وزارت نفت/ هزینه 185 میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از چالشهای مهم مسکن مهر در برخی از شهرهای جدید نبود وسایل حمل و نقل عمومی برای ساکنان این شهرهاست که همین امر موجب عدم تمایل برخی از متقاضیان مسکن مهر به سکونت در شهرهای جدید بخصوص در استان تهران شده است.

شهر جدید پرند که به عنوان پایتخت مسکن مهر کشور شناخته می شود براساس طرح جامع شهری باید 700 هزار نفر جمعیت را در 110 هزار واحد مسکونی در خود جای دهد که این امر با توجه به مشکلات بزرگی مانند حمل و نقل و عدم تامین زیرساخت ها تاکنون به یک سوم هم نرسیده است.

هرچند که تاکنون از سوی مدیرعامل عمران شهرهای جدید تاریخ های متفاوتی برای ساخت متروی پرند اعلام شده است اما تاکنون هیچ یک از نهادهای اعلام شده از سوی این وزارتخانه برای ساخت مترو پرند پیشقدم نشده اند و همین امر منجر به خالی بودن نیمی از خانه های پرند شده است.

در ابتدا قرار بود که مترو پرند با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری سابق و شهرداری تهران ساخته شود اما این پروژه به دلیل عدم تامین مالی و همکاری شهرداری تهران با وقفه مواجه شد اما ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه موجب شد که ساکنان پرند امیدواری بیشتری را نسبت به ساخت مترو پیدا کنند.

اما همچنان این پروژه با گذشت چندین ماه از تشکیل وزارت راه و شهرسازی به حالت تعلیق درآمد تا اینکه یکماه پیش مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با مهر از واگذاری کامل ساخت متروی پرند به شهرداری تهران خبر داد و اینکه این مترو ادامه خط 2 متروی تهران بوده و از صادقیه و کرج به سمت پرند می رود.

صندوق بازنشستگی وزارت نفت؛ متولی ساخت مترو پرند

این درحالی است که در تازه ترین اظهار نظر درباره ساخت مترو پرند، مدیر پروژه مسکن مهر در وزارت نفت در گفتگو با مهر از واگذاری ساخت مترو پرند به صندوق بازنشستگی این وزارتخانه داد.

براین اساس محمد امیرخانی با اعلام اینکه صندوق بازنشستگی وزارت نفت چندین شرکت بزرگ حمل و نقل و مهندسی مشاور را در زیرمجموعه خود دارد، گفت: با هدف استفاده از ظرفیت‌های مهندسی و سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، درحال مذاکره هستیم تا در زمینه‌های عمرانی از جمله ایجاد راه‌های دسترسی، مترو، شبکه‌های آبرسانی و با کمک مسئولان استانداریها استفاده کنیم.

وی با اشاره به پیش بینی اعتبار 185 میلیارد تومانی متروی پرند افزود: تاکنون برای ایجاد مترو تهران – پرند تامین اعتبار حدود 180 میلیارد تومان درحال مطالعه و بررسی است که با توجه به ظرفیت‌های خوب فنی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، همکاری آنها می‌تواند اجرای این پروژه‌های ملی را تسریع کند.

مدیرپروژه مسکن مهر در وزارت نفت این خط مترو را ادامه خط 3 متروی تهران عنوان کرد و گفت: شهردای تهران نسبت به اجرای این پروژه تمایلی ندارد زیرا اجرای آن منابع زیادی نیاز دارد که از توان شهرداری تهران خارج است.

البته ساخت متروی پرند تاکنون به چندین نهاد نسبت داده شده است و سال ها از طرح آن می گذرد اما ازآنجاییکه آینده مسکن مهر در پرند و راهکار جلوگیری از هدررفت سرمایه گذاری در این شهر وابسته به مترو است، اقدامات سریعتری را از جانب مسئولان وزارت راه و شهرسازی می طلبد.