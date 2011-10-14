55 متخلف شکار و صید در شیراز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس با بیان این مطلب افزود: در شش ماهه اول سال جاری 456 قطعه جسد پرنده و 639 پرنده زنده گیری شده توسط متخلفان با تلاش ماموران گشت سیار یگان حفاظتی محیط زیست شیراز کشف شد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: چهار راس پستاندار شکار شده و سه راس پستاندار به صورت زنده و سه بهله پرنده شکاری نیز از متخلفان ضبط شد.

وی اظهار داشت: ماموران گشت سیار یگان حفاظتی محیط زیست شیراز همه متخلفین و متجاوزان به انفال و منابع ملی را دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی داده اند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس تصریح کرد: با توجه به این که درآغاز فصل سرد هستیم و احتمال می رود که وحوش به مزارع و آبادیها نزدیک شوند از تمامی هم استانیها تقاضا داریم تا همچون همیشه یاور محیط زیست بوده و حیات وحشی که در اثر گرسنگی و یا بی آبی به آنان پناه می برند مورد عطوفت انسانی و اسلامی قرار دهند و در صورت مشاهده هر نوع تخلفی از سوی افراد سودجو مراتب را سریعا به محیط زیست شهرستان محل سکونت خویش اعلام کنند.