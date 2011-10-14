برگزاری مسابقه اتومبیلرانی دو دیفرانسیل کشوری درآسارا

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری بخش آسارا ظهر جمعه در حاشیه برگزاری این مسابقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اتومبیلرانان موانع مختلف یک فضای کوهستانی و ناهموارتعبیه شده در روستای ارنگه بخش آسارا را برای مسابقه باید طی کنند.

محمد ملکی اذعان داشت: یکی از اهداف این دوره از مسابقات که برای اولین بار در استان البرز برگزار شد شناخت نفرات برتر و زمینه سازی و کمک به مهارتهای فردی و نیز توسعه و رونق هرچه بیشتر این رشته ورزشی است و برگزاری این مسابقه ها می تواند کمک خوبی در کسب تجربه و ارتقای اتومبیلرانان بخش و استان باشد.

وی اضافه کرد:‌ این رقابتها با همکاری اداره ورزش وجوانان و هیات اتومبیلرانی و موتورسواری بخش آسارا، بخشداری و شورای اسلامی بخش و سایر دستگاههای مرتبط مانند نیروی انتظامی، راهور، اداره راه و ترابری، اورژانس ، هلال احمر، برگزار می شود.

مسئول هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری بخش آسارا اظهار داشت:‌ با توجه به برنامه ریزیها واقدامات صورت گرفته در زمینه برگزاری موفق وباشکوه این مسابقه کشوری ‌،انتظار داریم قهرمانان اتومبیلران دو دیفرانسیل البرز بتوانند موفقیت لازم را کسب کنند.

