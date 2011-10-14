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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

برگزاری مسابقه اتومبیلرانی دو دیفرانسیل کشوری درآسارا

برگزاری مسابقه اتومبیلرانی دو دیفرانسیل کشوری درآسارا

کرج - خبرگزاری مهر: مسابقه اتومبیلرانی دو دیفرانسیل کشوری با حضور 80 اتومبیلران دو دیفرانسیل از استانهای کشور دربخش آسارا استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری بخش آسارا  ظهر جمعه در حاشیه برگزاری این مسابقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اتومبیلرانان موانع مختلف یک فضای کوهستانی و ناهموارتعبیه شده در روستای ارنگه بخش آسارا را برای مسابقه باید طی کنند.

محمد ملکی اذعان داشت: یکی از اهداف این دوره از مسابقات که برای اولین بار در استان البرز برگزار شد شناخت نفرات برتر و زمینه سازی و کمک به مهارتهای فردی و نیز توسعه و رونق هرچه بیشتر این رشته ورزشی است و برگزاری این مسابقه ها می تواند کمک خوبی در کسب تجربه و ارتقای اتومبیلرانان بخش و استان باشد.

وی اضافه کرد:‌ این رقابتها با همکاری اداره ورزش وجوانان و هیات اتومبیلرانی و موتورسواری بخش آسارا، بخشداری و شورای اسلامی بخش و سایر دستگاههای مرتبط مانند نیروی انتظامی، راهور، اداره راه و ترابری، اورژانس ، هلال احمر، برگزار می شود.
 
مسئول هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری بخش آسارا  اظهار داشت:‌ با توجه به برنامه ریزیها واقدامات صورت گرفته در زمینه برگزاری موفق وباشکوه این مسابقه کشوری ‌،انتظار داریم قهرمانان اتومبیلران دو دیفرانسیل البرز بتوانند موفقیت لازم را کسب کنند.
 
کد مطلب 1432565

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