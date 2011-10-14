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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

مدیر سینما آزادی:

استقبال از "یه حبه قند" بی نظیر بود/ اضافه شدن سانس یک تا سه نصفه شب

استقبال از "یه حبه قند" بی نظیر بود/ اضافه شدن سانس یک تا سه نصفه شب

سعیدی پور گفت: استقبال از فیلم "یه حبه قند" در سینما آزادی در دو روز گذشته بی نظیر بوده است.

 به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سعیدی پور درباره میزان استقبال مردم از فیلم یه حبه قند ساخته رضا میر کریمی گفت: دیروز (پنج شنبه )هر شش سانس نمایش فیلم یه حبه قند پراز تماشاگر بود و ما مجبورشدیم سانس یک تا سه نصف شب را به علاقه مندان فیلم یه حبه قند اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: استقبال از فیلم "یه حبه قند"فوق العاده و بی نظیر بود و بسیاری از مخاطبان به صورت رزرو اینترنتی بلیط خود را تهیه کرده بودند.

سعیدی پور درعین حال توضیح داد: با توجه به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران در سینما آزادی، تنها فیلمی که همزمان با جشنواره فیلم کوتاه درسینما آزادی اکران می شود، فیلم "یه حبه قند" است و از روز یک شنبه و با پایان جشنواره فیلم کوتاه تهران فیلمهای دیگری نیز دراین سینما اکران خواهند شد .

 فیلم "یه حبه قند" از روز چهار شنبه نمایش گسترده خود را در ۳۵سینما درتهران وشهرستانها آغاز کرد.

کد مطلب 1432566

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