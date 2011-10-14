استقبال از "یه حبه قند" بی نظیر بود/ اضافه شدن سانس یک تا سه نصفه شب

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سعیدی پور درباره میزان استقبال مردم از فیلم یه حبه قند ساخته رضا میر کریمی گفت: دیروز (پنج شنبه )هر شش سانس نمایش فیلم یه حبه قند پراز تماشاگر بود و ما مجبورشدیم سانس یک تا سه نصف شب را به علاقه مندان فیلم یه حبه قند اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: استقبال از فیلم "یه حبه قند"فوق العاده و بی نظیر بود و بسیاری از مخاطبان به صورت رزرو اینترنتی بلیط خود را تهیه کرده بودند. سعیدی پور درعین حال توضیح داد: با توجه به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران در سینما آزادی، تنها فیلمی که همزمان با جشنواره فیلم کوتاه درسینما آزادی اکران می شود، فیلم "یه حبه قند" است و از روز یک شنبه و با پایان جشنواره فیلم کوتاه تهران فیلمهای دیگری نیز دراین سینما اکران خواهند شد . فیلم "یه حبه قند" از روز چهار شنبه نمایش گسترده خود را در ۳۵سینما درتهران وشهرستانها آغاز کرد.