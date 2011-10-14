هفت طرح خدماتی و آموزشی آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر دو روزه حمیدرضا حاجی بابایی به استان آذربایجان غربی هفت طرح خدماتی و آموزشی شامل 31 باب فضای آموزشی، اتصال مدارس به اینترانت ملی، راه اندازی سیستم مکانیزه مالی مدارس، افتتاح کلینیک مشاوره ای و خدمات روانشناختی، راه اندازی اتوماسیون تحت وب و ویدئو کنفرانس اداری به صورت همزمان افتتاح شد.

دیدار با روسا و شرکت در شورای معاونین و هماهنگی ادارات آموزش و پرورش آذربایجان غربی و حضور در مراسم افتتاح چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا از برنامه های سفر وزیر آموزش و پرورش به استان آذربایجان غربی است.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود، این مسابقات در دو گروه انجام می شود که در گروه الف تیمهای ایران، چین، مالزی و سنگاپور و در گروه ب نیز تیمهای آذربایجان غربی، سریلانکا، اندونزی و تایلند حضور دارند.

آیین افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا بر اساس برنامه اعلامی روز جمعه ساعت 14 ظهر در مجموعه ورزشی شش هزار نفری الغدیر ارومیه با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار می شود، میهمان ویژه این مسابقات رئیس کنفدراسیون مدارس ورزشی آسیا از تایلند بوده که مراسم افتتاحیه با حضور 450 دانش آموز مدارس استان برگزار می شود.

برگزاری جشن ملل در دهکده چی چست، برگزاری نمایشگاهی از هنر و صنایع دستی آذربایجان غربی برای میهمانان و بازدید از موزه و کتابخانه مرکزی ارومیه از برنامه های جنبی این مسابقات است.