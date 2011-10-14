80 گروهک تندرو ضد اسلامی در اروپا فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس نروژ در جریان بازجویی خود از "آندرس برینگ بریویک" که اخیرا در عملیاتی تروریستی، 77 نفر را به رگبار بست و به قتل رساند، به نتایج قابل توجهی رسیده است.

بر این اساس، اعترافات این جانی نروژی نشان می دهد که در قاره اروپا قریب به 80 گروهک و تشکیلات ضد اسلامی فعال وجود دارد که افکاری مشابه وی علیه مسلمانان دارند.

بنابر اعلام پلیس نروژ، دو تا سه گروهک ضد اسلامی در این کشور فعال هستند و مابقی در کشورهای دیگر قاره سبز به فعالیتهای ضد اسلامی مشغول هستند. این گروهکها در تلاش هستند با آنچه را که به زعم خود حمله اسلامی علیه اروپا می دانند متوقف کنند.

"کریستین هاتلو" از بازجویان این تروریست نروژی تاکید کرد: وی پس از بازداشت، این اعترافات را مطرح کرد، اما پلیس نروژ به این اظهارات وی چندان توجهی نکرد چون فکر می کرد درصدد متشنج کردن کل قاره اروپا باشد.