مراسم بزرگداشت "ستوده و نیم قرن گرگان پژوهی" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مرکز دانش نامه درباره علت برگزاری مراسم گفت: یکی از اهداف موسسه فرهنگی میرداماد، توجه به تاریخ، فرهنگ و میراث سرزمین جرجان و استرآباد است، در همین راستا موسسه تجلیل از فعالان این حوزه را وظیفه خود می داند.
رحمت الله رجایی افزود: در اردیبهشت امسال، یاد دکتر ایرج افشار یزدی با حضور جمعی از پژوهشگران از جمله کاوه بیات گرامی داشته شد.
وی درباره علت انتخاب ستوده گفت: ستوده پژوهشگر بزرگ کشوری است که قسمت عمده فعالیت های خود را بر روی شمال کشور متمرکز کرده است که حاصل آن، مجموعه کتاب های " از آستارا تا استرباد" است که جلدهای پنجم، ششم، هفتم و دهم آن تماما اختصاص به سرزمین گرگان دارد.
وی افزود: در این کتاب ها اطلاعات، اسناد و عکس های ارزشمندی درباره گرگان و استرآباد وجود دارد که هیچ محققی بی نیاز از مراجعه به آن نیست.
آنهایی که ستوده را می شناسند می دانند او چه گوهر کمیابی است، فردی که عمر خود را به شناسایی و مطالعه جغرافیا و تاریخ ایران اختصاص داد که حاصل آن نگارش بیش از 50 جلد کتاب و صدها مقاله است.
