مراسم بزرگداشت "ستوده و نیم قرن گرگان پژوهی" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مرکز دانش نامه درباره علت برگزاری مراسم گفت: یکی از اهداف موسسه فرهنگی میرداماد، توجه به تاریخ، فرهنگ و میراث سرزمین جرجان و استرآباد است، در همین راستا موسسه تجلیل از فعالان این حوزه را وظیفه خود می داند.

رحمت الله رجایی افزود: در اردیبهشت امسال، یاد دکتر ایرج افشار یزدی با حضور جمعی از پژوهشگران از جمله کاوه بیات گرامی داشته شد.

وی درباره علت انتخاب ستوده گفت: ستوده پژوهشگر بزرگ کشوری است که قسمت عمده فعالیت های خود را بر روی شمال کشور متمرکز کرده است که حاصل آن، مجموعه کتاب های " از آستارا تا استرباد" است که جلدهای پنجم، ششم، هفتم و دهم آن تماما اختصاص به سرزمین گرگان دارد.

وی افزود: در این کتاب ها اطلاعات، اسناد و عکس های ارزشمندی درباره گرگان و استرآباد وجود دارد که هیچ محققی بی نیاز از مراجعه به آن نیست.

یادآور می شود دکتر ستوده متولد 28 تیر 1292 است و تا کنون 52 جلد کتاب و 286 مقاله در موضوع های مختلف نوشته است.

جمعی از پژوهشگران برجسته کشور در مراسم "ستوده و نیم قرن گرگان پژوهی" که توسط مرکز دانش‌نامه گلستان وابسته به مؤسسه فرهنگی میرداماد برگزار شد، شرکت داشتند.



آنهایی که ستوده را می شناسند می دانند او چه گوهر کمیابی است، فردی که عمر خود را به شناسایی و مطالعه جغرافیا و تاریخ ایران اختصاص داد که حاصل آن نگارش بیش از 50 جلد کتاب و صدها مقاله است.

دعوت از چهره های علمی برای حضور درسرزمین گرگان یکی از اقدامات ارزشمند مرکز دانشنامه گلستان است که تاکنون میزبان چهره های علمی بسیاری همچون سید کاظم موسوی بجنوردی، دکتر سید صادق سجادی معاون دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و پژوهشگر تاریخ، استاد حسن انوشه مدیر دانشنامه ادب فارسی و مترجم تاریخ کمبریج، دکتر جواد نیستانی پژوهشگر تاریخ و باستان شناسی، علی بهرامیان پژوهشگر مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و ... بود.

علاوه بر این ها موسسه فرهنگی میرداماد تاکنون میزبان، شخصیت های علمی بسیاری بوده است که برخی از آنها عبارتند از پروفسورمحمد لگن هاوسن، دکتر ابراهیم دینانی، دکتر اعوانی، آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد و احد فرامرز قراملکی بود.