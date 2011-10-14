به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا میرحیدری شامگاه پنج شنبه در نشست صمیمی با مردم منطقه علی آباد سعدگان قم برای پیگیری و بررسی مشکلات این منطقه که با حضور دلبری شهردار قم، جهانبین مدیر کل تربیت بدنی قم و حجت الاسلام بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در زیر زمین مسجد نیمه کاره بقیه الله(عج) برگزار شد، اظهار داشت: اگر همکاری و مشارکت مردمی در تامین امنیت نباشد همین امنیت کنونی نیز از بین خواهد رفت بنابراین مشارکت مردمی در تامین امنیت بسیار مهم است.



وی گفت: بی توجهی به تامین امنیت مناطق محروم سبب گسترش نا امنی به دیگر مناطق شهر خواهد شد بنابراین ما بهترین نیروی خود را به مناطق محروم از جمله کلانتری 30 اختصاص داده‌ایم.



جانشین فرمانده انتظامی قم افزود: در حال حاضر دو مرکز ترک اعتیاد اجباری در قم فعال شده است و هم اکنون 107 نفر تحت مداوا و ترک هستند.



وی با بیان اینکه پلیس ما، شما مردم هستید، اضافه کرد: مردم می‌توانند در شناسایی و معرفی افراد توزیع کننده و خرده فروش مواد مخدر پلیس را کمک کنند و سامانه 110 و ستاد خبری پلیس با شماره 2183100 آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.



اجرای طرح والعادیات در قم



سرهنگ حیدری با اشاره به اینکه تا کنون هشت مرحله از طرح والعادیات در قم اجرایی شده است، ابراز داشت: هفته آینده روز یکشنبه این طرح در منطقه علی آباد سعدگان نیز اجرایی می‌شود.



وی در خصوص انتقاد یکی از ساکنین منطقه علی آباد سعدگان مبنی بر اینکه برخورد و عملکرد برخی از پرسنل نیروی انتظامی با مردم مناسب نیست، افزود: مردم می‌توانند تخلفات پرسنل نیروی انتظامی و انتقاد خود را به شماره 197 به صورت 24 ساعته در میان بگذارند و در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.



جانشین فرمانده انتظامی قم اظهار داشت: استان های دیگر در بخش امنیت مردم به هشت تا 10 شهرستان تقسیم می‌شوند اما در استان قم با وضعیت خاص خود از جمله مهاجرت پذیری، شرایط جغرافیایی و جمعیت بیش از یک میلیون نفری با فرهنگ‌های مختلف و ناهمگون تأمین امنیت را با سختی مواجه کرده است.



وی ادامه داد: در رابطه با تامین امنیت قم اگر وجود منابع غنی فقهی، حضور مراجع و علما و همچنین اعتقادات و دین باوری مردم نبود کار تامین امنیت این شهر نشدنی بود.



قم جزو امن‌ترین شهری کشور است



جانشین فرمانده انتظامی قم با اشاره به اینکه کشور ما از جمله امن ترین کشورهای دنیا است، اضافه کرد: شهر قم نیز با توجه همکاری مردم و مسئولین از جمله امن ترین شهرهای کشور است.



وی ابراز داشت: در ارزیابی و نظرسنجی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در 6 ماه نخست سال جاری از مردم، قم رتبه دوم در سطح کشور را کسب کرد و رتبه اول نیز برای جزیره کیش بود که این جزیزه با شرایط و موقعیت جغرافیایی قابل مقایسه نیست.



سرهنگ حیدری گفت: مقام معظم رهبری در سفر سال گذشته خود به شهر قم به آبادانی و سازندگی منطقه های نیروگاه و شاه ابراهیم بسیار تاکید داشتند که این امر سریعاً توسط نیروی انتظامی استان پیگیری شد و بحث ارتقای سازمان نیروی انتظامی در این مناطق مطرح و اجرایی شد.



جانشین فرمانده انتظامی قم ادامه داد: در مرحله اول این طرح، کلانتری 20 ولایت برای تقویت امنیت منطقه نیروگاه در دهه فاطمیه راه اندازی شد و کلانتری 13 شهید سعیدی در هفته جاری در منطقه شاه ابراهیم افتتاح شد.



وی با بیان اینکه سیاست های نیروی انتظامی در ایجاد ایستگاه های انتظامی به نتیجه مطلوبی نرسیده است، اضافه کرد: در روزهای آینده ایستگاهی را برای ارتقای امنیت منطقه علی آباد سعدگان ایجاد خواهد شد.