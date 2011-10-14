تیم بسکتبال ماهان مدعی قهرمانی است

محسن صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر پس از چهارمین بازی تدارکاتی این تیم برابر شهید همت شهرضا اظهار داشت: تیم شهید همت در رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه های کشور حضور دارد و یکی از تیمهای آماده این مسابقات خواهد بود.

وی ادام داد: ما در بازی تدارکاتی برابر این تیم موفق شدیم با نتیجه 74 بر 41 به برتری دست یابیم و به مرور تفکرات تاکتیکی خود بپردازیم، مطمئن باشید انجام این بازیهای دوستانه به ما کمک می‌کند تا تمامی نفرات تیم با یکدیگرهماهنگ شوند و در کنار آن به آمادگی تیمی مورد نظر دست یابیم .

سرمربی تیم بسکتبال فولاد ماهان (تینا) در مورد شرایط تمرینی تیم بسکتبال تینا اظهار داشت: ما سه هفته از تمرینات جدی و رسمی تیم را پشت سر گذاشتیم البته ما در این مدت دو بازیکن ملی پوش خود اصغر کاردوست و جواد داوری را در اختیار نداشتیم و در حال حاضر نیز مجید قاسم زاده را به دلیل حضور در مسابقات بین دانشگاهی هلند در اختیار نداریم با این وجود به هر حال تمرینات تینا به طور منظم و سازماندهی شده برگزار می گردد تا بتوانیم با آمادگی مناسب رقابتهای لیگ برتر را آغاز کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که "تیم بسکتبال تینا در پایان فصل لیگ برتر در چه جایگاهی قرار می‌گیرد"، بیان داشت: فراموش نکنید که ما برای اولین سال در لیگ برتر شرکت کرده ایم و به دنبال انجام بازیهای خوب و با کیفیتی هستیم از نظر من نمی توان از حالا جایگاه تیمها را پیش بینی کرد.

صادق‌زاده گفت: تردیدی نداشته باشید که اتفاقات هر بازی در زمین مسابقه نتیجه بازیها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نگاهی به بازیهای اخیر تیم ملی در جام ملتهای آسیا این مسئله را به وضوح نشان می دهد، ما امسال بهترین تیم ملی بسکتبال را داشتیم و می توانستیم به قهرمانی مسابقات دست یابیم اما متاسفانه به خاطر یک اتفاق قهرمانی را از دست دادیم.

وی ادامه داد: به اعتقاد من بسکتبال نیز مثل سایر رشته های ورزشی قابل پیش بینی نیست واین موضوع جزیی از ورزش است. البته ما در این فصل بازیکنان با تجربه و آماده ای را در اختیار گرفتیم. من به بازی و همت بازیکنانم ایمان دارم و از طرفی خوشبختانه مجوعه مدیریتی و تمامی عوامل باشگاه همراه ما خواهند بود تا بتوانیم اینگونه در جهت قهرمانی و قرار گرفتن در جمع تیم های قدرتمند لیگ حرکت کنیم.

تیم بسکتبال تینا(فولاد ماهان سپاهان) از از بیست و هشتم مهر در مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور شرکت می‌کند.