کارنامه نهایی کنکور کاردانی فنی و حرفه ای منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه آزمون کاردانی فنی و حرفه ای در سامانه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده و داوطلبان می توانند با وارد کردن مشخصات فردی خود در این سامانه کارنامه خود را مشاهده کنند.

آزمون دورهای کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال 90 روز جمعه 7 مرداد برگزار و نتایج آزمون روز 3 مهرماه اعلام شد.

از میان 402 هزار و 32 داوطلب آزمون کاردانی نظام جدید آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال جاری، 125 هزار و 92 نفر پذیرفته شدند.