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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۳

از سوی سازمان سنجش/

کارنامه نهایی کنکور کاردانی فنی و حرفه ای منتشر شد

کارنامه نهایی کنکور کاردانی فنی و حرفه ای منتشر شد

کارنامه آزمون دورهای کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال 90 منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه آزمون کاردانی فنی و حرفه ای در سامانه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده و داوطلبان می توانند با وارد کردن مشخصات فردی خود در این سامانه کارنامه خود را مشاهده کنند.

آزمون دورهای کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال 90 روز جمعه 7 مرداد برگزار و نتایج آزمون روز 3 مهرماه اعلام شد.

از میان 402 هزار و 32 داوطلب آزمون کاردانی نظام جدید آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال جاری، 125 هزار و 92 نفر پذیرفته شدند.

کد مطلب 1432587

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