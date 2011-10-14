مردم برای روشن شدن ابعاد تخلف اقتصادی سعه صدر پیشه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه این هفته به ابعاد مختلف سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت : در شرایطی که موج بیداری اسلامی سراسر منطقه را فرا گرفته است و جنبش بیداری در آمریکا و اروپا هم شروع شده مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه سفر کردند.

وی اضافه کرد: البته غربی ها با خباثت و شیطنت سعی بر آن داشتند که بگویند ایران هم در کنار کشورهای دیگر مبتلا به نارضایتیهای مردمی است و احیانا نظام فرصت نمی دهد که قیامی دراین کشور صورت گیرد، اما سفر حضرت آقا به استان کرمانشاه این توطئه دشمنان را خنثی کرد.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران در وصف ارادت مردم کرمانشاه نسبت به ولی امر مسلمین بیان داشت: تجلی عشق عمیق و همه جانبه اقشار مختلف مردم ریشه دار آن سامان نشان دهنده قدرشناسی مردم کرمانشاه است.

وی اضافه کرد: حقیقتا فیلم، هنر و قلم از ترسیم این عشق، ارادت عمیق و دلشدگی حضور مردم در عالم باطن نسبت به رهبر خود عاجز است.

صدیقی با بیان اینکه قلم تنها آن بعد فیزیکی که قابل تصویر است را می تواند ترسیم کند، گفت: منشا این جوشش و حماسه حضور یک عقیده ریشه دار و یک عشق به معنای حقیقی شفاف و دو طرفه است.

وی ادامه داد: هم امام عاشق مردم بود و هم خلف صالحش رهبر معظم انقلاب با تمام وجود به مردم عشق می ورزد و در قبال آن هم محبت از سراسر وجود مردم نسبت به ولی امر خود می جوشد و دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه همه اقشار در صحنه استقبال از ولی امر مسلمین حضور داشتند، گفت: این یک عبرت و درس تاریخی است، چه می شود اگر حکام دنیا و حکومت های بیچاره و منفور در بین ملت های خود، همان راهی را که امام راحل و پس از آن خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری رفتند را بروند تا کرسی نشین عرش الهی باشند زیرا کسی که در دل بنده های خدا جای دارد، عرش نشین است.

وی افزود: خدا را شکر می کنیم که هم چنین رهبر محبوب و عزیزی به ما داده است و هم مردم عاطفی، ریشه دار و قدرشناسی که در تاریخ تکرار ندارند.

صدیقی با بیان اینکه باید منتظر باشیم که وقتی حضرت مهدی (عج) می آیند چه خواهد شد، گفت: انبیا و اولیای الهی حتی ائمه معصومین همانند امیر المومنین علی (ع) چنین مردمی نداشتند.

به گفته وی مردم ایران نقطه عطفی در تاریخ بشریت هستند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران در ادامه در خصوص بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم کرمانشاه گفت: بیانات حضرت آقا بیانات عرشی، سازنده، پاسخ به شبهات و رهگشا بوده است و برای مسئولان ما نیز بسیار آموزنده است.

وی به فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: ایشان درآنجا فرمودند که در گذشته هم گاهی با حضور مردم پیروزی هایی نصیبت ملت ایران می شد، مانند نهضت مشروطه و نهضت نفت اما تنها در آغاز نهضت از حضور مردم استفاده می کردند و سپس حکام مردم را کنار می گذاشتند.

صدیقی اضافه کرد: نهضت مشروطه به استبداد رضاخان و نهضت نفت نیز به کودتای 28 مرداد و بازگشت مستبدانه نوکر آمریکا و شروع استبدادهای بعدی ختم شد.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با بیان اینکه امام راحل این فقیه حکیم و عارف گوهر حضور مردم را شناخت، مردم را باور کرد و به مردم ایمان داشت و نگذاشت که مردم از صحنه بیرون بروند، گفت: لذا صاحبان اصلی انقلاب مردم هستند مردمی که ولایت جان و روحشان است و جزو اجزای ولایت هستند و این دو عنصر از هم جدانشدنی است.

وی یادآور شد: البته دولت هایی مانند دولت بازرگان که اساسا با اصل نظام زاویه داشتند وجود داشت اما از ظرفیت حضور مردم آنچنان بهره گرفته شد که بدون خونریزی و بدون اینکه مشکلی به وجود بیاید این دولت ها آرام آرام حذف شدند.

صدیقی در ادامه سخنانش به فرازی از سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر چالش های به وجود آمده در طول انقلاب اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری چالش جنگ هشت ساله، چالش 18 تیر، چالش فتنه انتخابات 88 ، چالش تحریم و چالش هسته ای را در جمع مردم کرمانشاه یادآوری کردند و فرمودند که این حضور مردم بود که پیروزی را در همه عرصه ها رقم زد.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: تعبیر مقام معظم رهبری از حوادث 18 تیر و انتخابات 88 دو فتنه پیچیده ای بود که دشمنان ما طراحی کردند و در داخل کلید خورد اما این مردم که صاحب اصلی انقلاب هستند با حضور خود در صحنه این چالش ها را از بین بردند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تخلف اقتصادی سه هزار میلیاردی اشاره کرد و تصریح کرد: همان طور که همه بحران ها را مردم با حضور در صحنه، استقامت و پیوند ناگسستنی با ولایت توانستند حل کنند در حال حاضر هم اگر احیانا یک اختلاس یا اختلال در نظام اقتصادی کشور به وجود آمده مردم آن را با سعه صدر مدیریت کنند.

صدیقی با بیان اینکه مسئولان به تنهایی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور نیروی کافی در اختیار ندارند، گفت: مردم همواره در عرصه های مختلف تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده اند.

وی با اشاره به اینکه ماجرای تخلف اقتصادی اخیر که دل مردم را به شدت آزرد فرصتی است که با حمایت مردم، مسئولان و قوای سه گانه بتوان ابعاد مختلف آن را شفاف سازی کرد، ادامه داد: مسئولان باید با یک برنامه مستند و کارآمد دست های خائن به ملت را در هم ادارات دولتی قطع کنند و هم برای پیشگیری از به وجود آمدن چنین مفاسدی، جبران این خسارت و عدم تکرار آن طرح هایی را آماده کنند.

صدیقی تصریح کرد: اگر مسئولی بخواهد در کشور کج روی کند و حرکت دیگری در قبال انقلاب اسلامی به راه بیندازد مردم او را حذف خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: در برابر عظمت، وفا، دیانت ، معنویت، شکوه، علاقه به اهل بیت این مردم که در این مملکت شایسته تربیت شده اند باید مسئولان امر ابتکار عملی برای مشارکت مردم در عرصه های مختلف جهت حل مشکلات به خرج دهد چرا که مسئولان هر جا با مردم همراه بودند پیروز شدند و هر جا که از مردم فاصله گرفتند یا کاری نتوانستند بکنند یا بردی نداشتند.

صدیقی گفت: در جهاد اقتصادی علاوه بر اینکه باید دست خیانت را قطع کرد، باید لوایحی را دولت آماده کند و به مجلس ارائه دهد تا دیگر چنین فجایعی در کشور اتفاق نیفتد.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: باید راه را برای حضور و فعالیت مردم خصوصا جوانان باز کرد.

وی در ادامه به فراز دیگری از سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: مسئله تعامل و وحدت مسئولان در رده های بالا، تمرکز بر اولویت های کشور و پرهیز از مسائل حاشیه ای، تلاش بی وقفه در خدمت صادقانه به مردم، امانت و پاکدستی، حل مسئله اشتغال و مبارزه قاطع با فساد و برخورد با متخلفین خائن از جمله محورهایی بود که مقام معظم رهبری آنها را تحت عنوان مطالبات مردمی مطرح فرمودند.

صدیقی با بیان اینکه اگر مردم شریف ما علیرغم جریحه دار شدن احساسات پاکشان در قبال تخلف اقتصادی اخیر صبر پیشه کنند و همه امور را به دستگاه قضایی بسپرند زودتر به موفقیت خواهیم رسید، گفت: تا آنجا که ما شاهدیم عزم قوه قضائیه برای روشن کردن ابعاد مختلف این تخلف اقتصادی بسیار جدی است. ضمن اینکه از مردم هم کمک می خواهند و اطلاعات مردمی در این زمینه بسیار مفید بوده است.

وی با تاکید بر اینکه باید بگذاریم میوه برسد و آن وقت از آن استفاده کنیم، گفت: دستپاچه کردن مسئولان و قضات موجب افراط و تفریط در اعمال حکم برای این پرونده می شود به طوری که گاهی ممکن است فردی اهل خیانت نبوده و تنها مسامحه کرده است ، آبرویش مورد خدشه قرار می گیرد که این کار ناشایستی است.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: مبادا که در افراط و تفریط ها خائن و فاسدی از زیر تیغ قانون بتواند فرار کند یا بیگناهی در معرض بی آبرویی قرار بگیرد.

به گفته صدیقی رسیدگی به موضوع تخلف اقتصادی را باید در قوانین و شرع بیاوریم تا با آرامش به همه ابعاد آن رسیدگی شود و زودتر به نتیجه برسیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مسائل بین المللی اشاره کرد و افزود: امروز همگان شاهد بی آبرویی آمریکا و آغاز فروپاشی نظام سرمایه داری هستند.

صدیقی با بیان اینکه مسئله وال استریت و تظاهرات مردم در صدها شهر آمریکا یک هشدار به حکام این کشور است، گفت: اینها که این همه از آزادی بیان و آزادی اجتماعات دم می زننداگر در یک گوشه جهان سر و صدایی بلند شود اعلامیه صادر می کنند و گاهی تهدید به دخالت نظامی می کنند اما هم اکنون که مردم خودشان بیدار شده اند و علیه بی عدالتی حکامشان قیام می کنند با بدترین شکل پاسخ آنها را می دهند.

وی تصریح کرد: البته ممکن است در مقطع کوتاهی این حکام ظالم بتوانند با زور و قدرت نظامی صدای مردم را خفه کنند اما این جنبش در آمریکا و اروپا نظام سرمایه داری را به نابودی کامل خواهد کشاند همان طوری که بیداری اسلامی قطعا نظام جعلی اسرائیل را محو خواهد کرد.

صدیقی همچنین به وضعیت یمن و بحرین اشاره کرد و افزود: همچنان ظلم در یمن و بحرین با حمایت آمریکا و عربستان ادامه دارد که انشاء الله با مقاومت مردم مظلوم این دو کشور اسلحه های این ظالمان را از کار بیندازند و آنها را به زانو درآورند.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه به سخنان مقام معظم رهبری با جمعی از علما و روحانیون استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: همان طور که حضرت آقا فرمودند سه موج در بیداری عالم نقش داشتند موج اول پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود موج دوم فروپاشی نظام کمونیستی در بلوک شرق بود و موج سوم بیداری اخیر منطقه است و آنچه که امروز در دنیای غرب مشاهده می کنید بازتاب همین بیداری اسلامی است که نوید آینده درخشانی را برای اسلام و مسلمین جهان می دهد.

صدیقی ادامه داد: مقام معظم رهبری تاکید کردند که در این شرایط حساس هم ملت ایران باید مراقبت کنند تا هم الگو بودنشان برای این کشورها حفظ شود و هم علمای دین و روحانیون نیز باید در ارتقای معنویت و به روز کردن معلوماتشان در جبهه مقابله با شبهات و هدایت افکار عمومی جهان نقش آفرینی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اختلاف افکنی دشمنان بین علمای شیعه و سنی اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز علمای اهل تسنن و علمای شیعه باید نشست های مشترکی داشته باشند و احکام اسلام را در مسیر مشترکی به دنیا عرضه کنند.

صدیقی همچنین در خطبه نخست نماز جمعه این هفته تهران به اسرار نماز اشاره کرد و افزود: دو تن از علمای اخلاق شیعه به نام های ملا نراقی و ملا فیض کاشانی می گویند برای نیل به حقیقت نماز باید چند چیز را رعایت کرد که یکی از مهمترین آنها حیا است.

خطیب نماز جمعه تهران به تشریح انواع مختلف حیا پرداخت و افزود: خداوند می فرماید من از کسانی که در راه من محاسن سفید کرده اند و از من تقاضایی دارند حیا می کنم که حاجتشان را استجابت نکنم.