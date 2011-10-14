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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

تا پایان امسال/

عملیات گازرسانی به چهار شهرک صنعتی بوشهر آغاز می شود

عملیات گازرسانی به چهار شهرک صنعتی بوشهر آغاز می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت و معدن و تجارت استان بوشهر گفت: تا پایان امسال عملیات اجرایی گازرسانی به چهار شهرک صنعتی استان آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی بعد از ظهر جمعه در جریان بازدید از شهرک صنعتی یک بوشهر افزود: پس از پایان مطالعات تا پایان سال 90 گاز رسانی و شهرک های صنعتی یک بوشهر، گناوه، خورموج و خوشاب انجام خواهد شد.

وی اظهارداشت: علاوه بر گازرسانی به این چهار شهرک صنعتی استان، به منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز گازرسانی خواهد شد.

سرپرست سازمان صنعت و معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: بهره مندی صنایع بزرگ استان از انر‍ژی گاز در کاهش قیمت تمام شده محصولاتشان تأثیر بسزایی خواهد داشت.

مرحمتی با بیان اینکه هم اکنون هر دو کارخانه بزرگ سیمان استان یعنی سیمان دشتستان و کنگان به شبکه گاز متصل شده است، گفت: گازرسانی به شهرکهای صنعتی دو بوشهر و برازجان نیز صورت پذیرفته است.

کد مطلب 1432593

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