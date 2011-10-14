عملیات گازرسانی به چهار شهرک صنعتی بوشهر آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی بعد از ظهر جمعه در جریان بازدید از شهرک صنعتی یک بوشهر افزود: پس از پایان مطالعات تا پایان سال 90 گاز رسانی و شهرک های صنعتی یک بوشهر، گناوه، خورموج و خوشاب انجام خواهد شد .

وی اظهارداشت: علاوه بر گازرسانی به این چهار شهرک صنعتی استان، به منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز گازرسانی خواهد شد.

سرپرست سازمان صنعت و معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: بهره مندی صنایع بزرگ استان از انر‍ژی گاز در کاهش قیمت تمام شده محصولاتشان تأثیر بسزایی خواهد داشت .

مرحمتی با بیان اینکه هم اکنون هر دو کارخانه بزرگ سیمان استان یعنی سیمان دشتستان و کنگان به شبکه گاز متصل شده است، گفت: گازرسانی به شهرکهای صنعتی دو بوشهر و برازجان نیز صورت پذیرفته است.