کرمانشاهیان در استقبال از رهبری حماسه ای ماندگار آفریدند

سید دادوش هاشمی با اشاره به برنامه های سفر رهبر معظم انقلاب در استان کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: مقام معظم رهبری در ایام حضور پر برکت در استان کرمانشاه برنامه های فراوانی دارند که از این میان می توان به دیدار با استادان حوزه و دانشگاه، دانشجویان و بسیجیان کرمانشاه اشاره کرد که طی روزهای گذشته و امروز انجام شد.

هاشمی تاکید کرد: دیدار با روحانیون، علما، دیدار با بسیجیان و رزمندگان دفاع مقدس، دیدار با مدیران و مسئولین دستگاه‌های اجرایی، دیدار با نخبگان حوزه و دانشگاه، نویسندگان، هنرمندان، اصناف، بازاریان، دانش آموزان از برنامه های دیگر معظم‌له در کرمانشاه است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: رهبر انقلاب در ادامه برنامه های خود، به برخی شهرستان‌ها برای ارتباط نزدیک با مردم و آشنایی هرچه بهتر با مشکلات این شهرستان‌ها سفر خواهند داشت.

وی گفت: اعزام نمایندگان مقام معظم رهبری به شهرستان های استان کرمانشاه برای بررسی مشکلات عمده این شهرستان‌ها، نیز از برنامه های این سفر تاریخی است.

هاشمی با اشاره به سفر به موقع رهبر انقلاب به استان کرمانشاه که نشان از ادراک بی بدیل و تدابیر استراتژیک رهبری است، گفت: همین افکار بلند معظم له باعث شده است که موج بیداری درجهان از رهبری انقلاب اسلامی الگوپذیری کند که هر روز شاهد گسترش این موج در کشورهای جهان هستیم.

مدیر ارشد استان کرمانشاه تاکید کرد: ما در ستاد استقبال از حضرت آیت الله خامنه ای، برگزاری جلسات متعدد و تشکیل کمیته های تخصصی و آمادگی کامل مسئولین و مردم کرمانشاه را برای میزبانی شایسته از مقام رهبری داشته ایم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به حضور تاریخی مردم کرمانشاه از رهبر انقلاب، گفت: مردم خطه شهیدپرور کرمانشاه، با استقبال بی نظیر خود از رهبر انقلاب، حماسه ای ماندگار در دیار شریف ترین و غیور ترین مردمان مرزدار غرب کشور ایران کهن آفریدند.

دادوش هاشمی در پایان گفت: به برکت سفر وقت شناسانه رهبر انقلاب، عمرانی، آبادانی، نشاط و شادابی استان ما را فرا گرفته است که این اتفاق بی مانند و بی نظیر در این خطه شهید پرور در تاریخ شکوهمند انقلاب ثبت خواهد شد.