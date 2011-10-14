به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعی نجفدری مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی که در حال حاضر در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به سر میبرد، یکی از دلایل حضور نامناسب ناشران ایرانی در نمایشگاههای معتبر جهان از جمله نمایشگاه کتاب فرانکفورت را عدم رویکرد فرهنگی برخی از سفارتخانهها از جمله سفارت ایران در آلمان دانسته و گفت: علیرغم رویکرد فرهنگی مثبت دولت که حقیقتاً قابل دفاع و بسیار خوب بوده، متأسفانه برخی از سفارتخانههای ما منفعل عمل کرده و آنگونه که بایسته و شایسته است اقدام نمیکنند.
وی با بیان اینکه، سال گذشته سفیر ایران در آلمان حتی در نمایشگاه حاضر هم نشد افزود: سفیران و سفارتخانهها نمایندگان رسمی و شاخص نظام میباشند و باید حساسیت لازم را در فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور ایران و ایرانیان در خارج از کشور بویژه در حوزههای علمی و فرهنگی فراهم کنند.
مشاور رئیسجمهور همچنین از بیتفاوتی سفارت ایران در آلمان در قبال کم و کیف حضور ناشران ایرانی شرکت کننده در نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت انتقاد کرد و گفت: سفارتخانه ایران در آلمان نسبت به نمایشگاه کتاب فرانکفورت بیگانه است و لازم است وزارت خارجه این نقص بزرگ را برطرف نموده و سفیر و سفارتخانه را نسبت به مسائل فرهنگی توجیه کند.
نظر شما