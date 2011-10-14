عملیات گازرسانی به روستاهای پارس آباد کند است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی پیش از ظهر جمعه در بازدید از پروژه های گازرسانی به روستاهای این شهرستان اظهار داشت: گازرسانی به روستاها ومراکز صنعتی این شهرستان باید شتاب گیرد.

وی با بیان اینکه از مجموع بیش از 230 روستای این شهرستان تنها 22 روستا از نعمت گاز برخوردارند، افزود: از این تعداد نیز عملیات گازرسانی به چند روستا در سال جاری به اتمام رسیده است.

فرماندار پارس آباد ابراز وامیدواری کرد در سال آینده با تخصیص اعتبارات لازم و نیز فعالیت مستمر تمام بخشها، روستاها و قشلاقات این شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.

وی مشترکان گاز این شهرستان را هم اکنون بیش از 21 هزار مشترک اعلام کرد و یادآور شد: با گاز رسانی به بخشها و روستاهای پارس آباد علاوه بر جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، آبادانی و رشد این مناطق را شاهد خواهیم بود.

100 درصد خانوارهای شهری پارس آباد از نعمت گاز بهره مندند

در این بازدید مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل نیز عملیات گازرسانی به روستاها را در این شهرستان متوسط دانست و ابراز داشت: تاکنون 100 درصدخانوارهای شهری و 22 روستا در پارس آباد از نعمت گاز برخوردارند.

فیروز خدایی با اشاره به اختصاص اعتباری بالغ بر به 40 میلیارد ریال برای اجرای پروژه گاز رسانی به بخش تازکند، تصریح کرد: با اتمام گازرسانی به بخش تازه کند مشکل تمام روستاها حل خواهد شد.

به گفته وی تا پایان سال جاری عملیات گاز رسانی به 15روستا و بخش و نیز ساختمان شرکت گاز این شهرستان تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.