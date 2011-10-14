کاراته کای قمی از کسب مدال جهانی بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از هفتمین دوره پیکارهای کاراته قهرمانی جهان در کشور مالزی امروز با ناکامی یکی از سه کاراته کای قمی اعزامی به این رقابت ها همراه بود و طی آن محمد شایگان یکی از بخت های کسب مدال تیم جوانان کشورمان از گردونه رقابت ها حذف شد.



شایگان که با کوله باری از تجربه و افتخار از حضور در دوره متوالی پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا در رده های سنی نوجوانان و جوانان و همچنین دو رقابت مهم بین المللی در کشورهای یونان و ترکیه گام به رقابت های جهانی گذاشته بود، در راه کسب نخستین مدال جهانی خود با مشکل برخورد کرد.



شایگان نفر اول آسیا در پیکارهای آسیایی چین و هنگ کنگ



قهرمان آسیا در سال های 2010 و 2011 بعد از ماه ها تمرین در کنار سایر ملی پوشان زیر نظر علیرضا کتیرایی مربی قمی تیم ملی کاراته جوانان و امید کشورمان، با آمادگی کامل در این دوره از مسابقات به میدان رفت اما نتوانست به جمع چهار کاراته کای برتر راه یابد.



برتری شایگان برابر حریفی از مقدونیه در دور نخست



این کاراته کای ارزنده قمی در دور نخست بر اساس قرعه کشی انجام شده باید با حریفی از کشور مقدونیه رقابت می کرد که در تلاش برای کسب پیروزی و راه یابی به دور دوم، نمایش قابل قبولی برابر حریف خود داشت و در نهایت به پیروزی دست یافت.



پیروزی کاراته کای قمی مقابل حریف اسپانیایی



کاراته کای خوش آتیه قمی در دور دوم با روحیه ای دو چندان و به امید کسب مدال از هفتمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان، به مصاف کاراته کایی از کشور اسپانیا رفت و در این مسابقه نیز با اجرای خواسته های کادر فنی تیم ملی و با تیزهوشی به برتری رسید تا به دور سوم صعود کرده و یک گام به کسب مدال از این رقابت ها نزدیک تر شود.



شکست شایگان مقابل حریفی از فرانسه و حذف از مسابقات



سومین حریف محمد شایگان در پیکارهای کاراته قهرمانی جهان در مالزی، کاراته کایی از کشور فرانسه بود که به نظر حریفی سخت تر از دو رقیب قبلی وی بود و شایگان در تلاش برای رسیدن به مرحله بعد کار سختی با این حریف داشت که در نهایت و در میان ناباوری مبارزه را واگذار کرد و بدین ترتیب در میان تعجب همگان از گردونه رقابتها حذف شد.



شایگان در حالی بخت کسب مدال مسابقات جهانی کاراته در مالزی را از دست داد که در سال 2010 در رقابت های قهرمانی آسیا در کشور هنگ کنگ و در سال 2011 در پیکارهای قهرمانی آسیا در کشور چین موفق به کسب مقام قهرمانی و نشان طلا شده بود.



رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان که از روز پنجشنبه در مالزی آغاز شده است تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و این در حالی است که علی نجفی، دیگر قمی عضو تیم ملی که در ترکیب تیم ملی جوانان کشورمان در این رقابت‌ها حضور دارد، برابر حریفان خود به روی تاتامی می‌رود.